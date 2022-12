LINK Nonton Live Streaming Piala AFF 2022 via HP di RCTI, Malaysia vs Laos, Singapura vs Myanmar

BANGKAPOS.COM, - Siaran langsung pertandingan Piala AFF 2022 hari ini, Sabtu (24/12/2022) akan mempertandingkan tim dari grup B.

Empat tim yang akan bertandingan yakni Singapura vs Myanmar'> Singapura vs Myanmar dan Malaysia vs Laos'> Malaysia vs Laos.

Nonton Piala AFF 2022 bisa disaksikan via HP atau di layar televisi RCTI atau iNew TV.

Link Live Streaming Piala AFF 2022 bisa di KLIK di akhir artikel.

Berikut jadwal siaran langsung Piala AFF 2022 hari ini, Sabtu (24/12/2022).

Hari ini, ada dua pertandingan dari grup B yang akan berlaga.

Yakni laga Singapura vs Myanmar yang akan digelar di Stadion Jalan Besar.

Lalu, Malaysia vs Laos'> Malaysia vs Laos yang akan kick off di Stadion Bukit Jalil.

Dua laga Piala AFF 2022 hari ini dapat disaksikan secara langsung di siaran iNews TV dan secara live streaming di RCTI+.

Pertandingan Malaysia vs Laos'> Malaysia vs Laos bakal seru.

Pasalnya Malaysia yang kini berada di posisi 2 klasemen ingin merebut pemuncak klasemen yang dihuni oleh Vietnam.

Laos pada laga sebelumnya dibantai oleh Vietnam dengan skor akhir pertandingan 0 - 6.

Menang dan gol subur inilah membawa Vietnam memuncaki Klasemen Grup B.

Vietnam dan Malaysia kini memiliki point sama yakni 3 poin.