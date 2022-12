Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris Pas Buat Status WA, IG dan FB

BANGKAPOS.COM - Tahun 2022 akan segera berakhir digantikan tahun baru 2023.

Pergantian tahun ini tajuh pada hari Sabtu 31 Desember 2022.

Biasanya masyarakat menyambut pergantian tahun dengan berbagai cara.

Anda bisa menyambutnya dengan saling mengirim ucapan selamat tahun baru.

Ucapan selamat tahun baru bisa dilakukan dengan membuat status di Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

Inti dari ucapan selamat tahun baru adalah harapan dan doa agar bisa mengarungi kehidupan lebih baik lagi ke depan.

Berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru 2023 dalam Bahasa Inggris, yang dihimpun dari Wishesmsg, Shutterfly dan Popbela.com:

1. Wishing you a year full of blessing and filled with a new adventure. Happy new year 2023!

2. I hope this year turns out to be the best year of your life and your family too. Happy new year!

3. May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love, and success. Sending my heartiest new year wish for you!

4. I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

5. Happy new year to all! May every wish of yours get fulfilled in the upcoming year.

6. Praying that you have a truly remarkable and blissful year ahead! Happy new year to you and your family!

7. Happy New Year to you! May the upcoming year bring you holy blessings and peace!