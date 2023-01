LINK Streaming Drama 'Medua', Kisahnya Mirip The Word of the Married, Episode 3: Si Pelakor Hamil

BANGKAPOS.COM - Serial drama webseries Mendua episode 3 telah tayang Sabtu, 31 Desember 2022 hari ini. Artikel ini berisi sinopsis dan link Serial drama webseries Mendua yang tayang di Disney+ Holstar.

Serial Mendua adalah web series yang belakangan begitu hits dan menyita perhatian penonton.

Drama keluarga yang ditayangkan di Disney+ Hotstar ini menyuguhkan kisah tentang kisah pernikahan yang diwarnai konflik perselingkuhan.

Tak ayal sajian serial produksi Screenplay Films dan BBC Studios ini dinilai agak mirip dengan drama korea The Word of the Married.

Serial Mendua perdana tayang 17 Desember 2022 lalu berdasarkan pembuatan ulang dari serial Doctor Foster karya Mike Bartlett.

Serial ini disutradarai Pritagita Arianegara dan dibintangi oleh Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, dan Tatjana Saphira.

Tayang setiap Sabtu, kini Mendua sudah sampai di epsiode 3 yang siap menjamu para penggemarnya dengan lanjutan kisah mereka.

Penasaran? Berikut bocoran sinopsis serial Mendua Episode 3, Sabtu, 31 Desember 2022.

Drama Mendua (Disney)

Diketahui pada episode sebelumnya, Sekar tampak begitu hancur melihat perselingkuhan suaminya, Ivan dengan Bella.

Apalagi teman dekat Ivan bahkan menyembunyikan hal itu dari Sekar, dan tak ada yang mau jujur mengungkap kebusukan Ivan, membuatnya kian sakit hati.

Emosi yang tak tertahankan, Sekar membayangkan jika dia akan membunuh Ivan dengan pecahan botol.

Dia pulang dalam keadaan perasaan yang hancu, dan meluluh lantakan berbagai barang di kamarnya.

Sekar pun pergi untuk meluapkan emosinya.

Di waktu itu, Ivan justru sedang bermesraan dengan Bella di apartemen.