Pastikan Pelayanan First Come First Served, PT Pelabuhan Indonesia Regional II Gelar Rakor

BANGKAPOS.COM , BELITUNG -- Rapat koordinasi (Rakor) untuk memastikan pelayanan kapal berjalan lancar dan menjalankan Prinsip First Come First Served digelar, Senin (2/1/2023). Rakor dilakukan oleh Pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjungpandan Belitung bersama dengan Pihak KSOP Kelas IV Tanjungpandan, PT Pelabuhan Tanjungpriok Cabang Tanjungpandan dan perusahaan pelayaran terkait.

Rakor tersebut rencananya akan dilaksanakan secara rutin dua kali setiap minggu yaitu Selasa dan Jumat demi mengevaluasi pelayanan khususnya alokasi dermaga.

“Kami bersama dengan stakeholder di pelabuhan terus berusaha meningkatkan kinerja operasional pelabuhan dengan cara melakukan perencanaan alokasi dermaga sesuai dengan urutan waktu tiba kapal”, kata Sidabutar selaku General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjungpandan Ferrial Dunan Sidabutar.

Ia mengatakan beberapa kendala yang terjadi di Pelabuhan Tanjungpandan adalah pelayanan kapal keluar dan masuk masih bergantung pada kondisi pasang surut.

Oleh sebab itu, melalui rakor tersebut semua pihak berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan bersama dalam proses pelayanan kapal.

Prinsipnya adalah first come first served, kapal-kapal yang tiba terlebih dulu yang akan dilayani, tetap memperhatikan tingkat urgensinya.

"Dengan adanya kegiatan ini kami berharap dapat menjadi solusi terhadap kegiatan penyandaran kapal yang ada di pelabuhan," katanya. ( Bangkapos.com/Dede S)