Malaysia vs Singapura Piala AFF 2022, Nonton Live Streaming via HP, Prediksi Skor dan Head to Head

Pertandingan Malaysia vs Singapura di Piala AFF 2022, Selasa (3/1/2023)

BANGKAPOS.COM, - Timnas Singapura akan melawan Timnas Malaysia di lanjutan babak penyisihan Grup B, Piala AFF 2022.

Pertandingan Malaysia vs Singapura akan digelar di stadion Stadion Nasional Bukit Jalil, kota Kuala Lumpur, Malaysia Selasa (3/1/2023).

Kick Off Malaysia vs Singapura dimulai pukul 19.30 WIB.

Siaran langsung pertandingan Malaysia vs Singapura bisa disaksikan melalui layar kaca RCTI dan iNews.

Pertandingan Malaysia vs Singapura bisa juga disaksikan melalui Live Streaming via HP atau komputer dan link Live Streaming Malaysia vs Singapura ada di akhir artikel.

Bertanding di kandang, Malaysia lebih diuntungkan ketimbang Singapura.

Menduduki posisi ketiga Klasemen Grub B Piala AFF 2022, Malaysia wajib menang melawan Singapura.

Sementara Singapura saat ini bercokol di posisi 2 klasemen.

Karenanya Malaysia wajib menang melawan Singapura untuk mengamankan tiket ke Semifinal Piala AFF 2022.

Sama halnya, Singapura pun harus menang melawan Malaysia. Namun hasil imbang saja sudah cukup bagi Singapura untuk mengamankan tiket semifinal Piala AFF 2022.

Prediksi Skor Malaysia vs Singapura

Pertandingan Malaysia vs Singapura bakal berlangsung seru.

Malaysia yang bertanding di kandang sendiri wajib menang melawan Singapura.

Hal ini dilakukan agar Malaysia tak malu tersingkir dari Piala AFF 2022.