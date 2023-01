8 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bulan Januari 2023, Genre Romantis hingga Thriller

BANGKAPOS.COM - Akan ada sejumlah rekomendasi drama korea menarik untuk disaksikan di Januari 2023 ini.

Mulai dari drama romantis yang indah hingga memilukan, drama thriller, bahkan drama komedi berlatar kerajaan.

Berikut ini sejumlah rekomendasi drama korea yang tayang di bulan Januari 2023 mengutip NME:

1. Brain Cooperation

Drama komedi-misteri Brain Cooperation dibintangi penyanyi-aktor Jung Yong-hwa sebagai Shin Ha-ru, seorang ahli saraf jenius dan kaya raya.

Sementara Ha-ru memiliki "otak luar biasa", dia sangat kekurangan dalam hal keterampilan sosial, menyebabkan dia sering terlibat masalah dengan orang lain.

Kebalikannya adalah detektif Geum Myung-se (Cha Tae-hyun), yang terlalu peduli dengan kebutuhan orang lain.

Memiliki "otak altruistik", ia justru sering kali mengabaikan kebutuhannya sendiri.

Perbedaan kedua pria itu membuat mereka sulit untuk sejalan, tetapi kasus kejahatan yang kompleks memaksa mereka untuk menyatukan pikiran dan keterampilan mereka untuk menyelesaikannya.

Lalu, mereka bergabung dengan si mudah cemas Seol So-jung (Kwak Sun-young), yang berjuang untuk menghadapi situasi menegangkan, dan mantan istri Myung-se Kim Mo-ran (Ye Ji-won) yang 'mesum', tetapi juga membuatnya bergairah dan sensitif.

Drama Brain Cooperation ini akan ditayangkan di KBS2 mulai 2 Januari dan juga akan tersedia untuk streaming di Viu.

2. Run Into You

Dalam Run Into You , Kim Dong-wook ( You Are My Spring ) dan Jin Ki-joo ( From Now On, Showtime! ) masing-masing berperan sebagai jurnalis dan calon penulis yang terjebak di masa lalu karena alasan yang tampaknya tidak berhubungan.

Terjebak di tahun 1987, Yoon Hae-joon (Kim) mencoba memecahkan kasus pembunuhan berantai yang dingin sementara Bae Yoon-young (Jin) mencoba menghentikan orang tuanya untuk menikah.