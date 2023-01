Adegan Bully Series The Glory Berdasarkan Kisah Nyata Perundungan Siswa di Korea

Song Hye Kyo dalam drama Korea The Glory. Song Hye Kyo ditampar dalam drama Korea The Glory. Ia pun mengaku baru pertama kalinya ditampar sampai lupa dialog

BANGKAPOS.COM - Adegan bully dalam drama korea The Glory yang dibintangi Song Hye Kyo berdasarkan kisah nyata.

Banyak penonton yang terkejut setelah menyaksikan adegan Moon Dong Eun muda di bully dengan begitu sadis oleh teman sekolahnya.

Di serial The Glory, terdapat adegan Moon Dong Eun muda diserang oleh geng anak iljin di SMA.

Selama adegan ini, kelompok pengganggu terlihat membakar lengan Moon Dong Eun dengan alat catokan rambut hingga membakar sebagian tubuhnya dengan setrika panas.

Namun siapa sangka ternyata aksi bullying yang digambarkan di drama The Glory terinspirasi dari perundungan siswa di Korea.

Mengetahui fakta tersebut, tak sedikit warganet Korea yang mengaku terkejut.

Bahkan banyak warganet dibuat ngeri hingga mengeluhkan situasi soal bullying yang meresahkan.

Dilansir dari AlKpop, pada 2006 silam, ada seorang siswa perempuan berinisial 'J' menempuh pendidikan di sekolah menengah perempuan di Cheongju.

Sang siswi ternyata secara rutin diserang oleh sekelompok teman sekolah yang dipimpin siswa bernisial 'K'.

Suatu hari, 'K' membakar lengan J dengan catokan rambut, mencakar dada J dengan jepit rambut, dan mencuri uangnya karena J datang terlambat saat K memanggilnya.

Menanggapi peristiwa kekerasan sekolah tersebut, Distrik Cheongju kabarnya sempat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku, K.

Alasan Penulis Angkat Kisah Bullying di Sekolah

Series The Glory ditulis oleh Kim Eun-sook, sosoknya pernah pernah terlibat dalam satu proyek dengan Song Hye Kyo di drama Descendants of the Sun.

Ada alasan mengapa Kim Eun-sook mengangkat kisah tentang korban bullying di sekolah.