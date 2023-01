Mengenal Samsung Galaxy F04 Hadir di India, Dibanderol Rp 1 Jutaan

BANGKAPOS.COM - Samsung meluncurkan smartphone kelas bawahnya yang diberi nama Galaxy F04

Galaxy F04 ini baru akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari 2023 mendatang di India.

Masih belum diketahui apakah perangkat ini bakal dipasarkan di luar India, seperti Indonesia, atau tidak.

Varian warna yang dihadirkan ada dua, yaitu, Jade Purple dan Opal Green. Sedangkan, untuk banderol harganya senilai 7.499 rupee atau setara dengan Rp 1,41 juta (estimasi kurs Rp 188,24).

Sebagai perangkat entry-level, Samsung Galaxy F04 ini menjalankan sistem operasi (OS) Android 12 Go, alias Sistem operasi Android yang lebih ringan ketimbang Android biasa.

Sehingga, aplikasi- aplikasi yang ada di dalam perangkat juga aplikasi yang tidak memakan banyak memori. Contoh aplikasi yang dimaksud adalah YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gallery Go, dan sebagainya.

Samsun juga menjanjikan pembaruan sistem operasi Android Go selama dua tahun ke depan untuk Galaxy F04 ini.

Secara desain, Samsung Galaxy F04 dijuga dirancang minimalis. Di bagian belakang, terdapat dua sensor kamera diposisikan secara vertikal tanpa bilah penampang kamera. Sensor tersebut dibenamkan langsung ke punggung.

Kedua kamera tersebut juga dibekali lampu kilat LED untuk membantu pencahayaan saat memotret di malam hari atau tempat yang minim cahaya. Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi dari Samsung Galaxy F04, seperti yang dirangkum KompasTekno dari Gizmo China, Kamis (5/1/2023).

Spesifikasi Samsung Galaxy F04

Galaxy F04 mengusung layar IPS LCD seluas 6,5 inci yang memiliki resousi HD Plus (720x1.600 piksel), refresh rate 60 Hz, dan rasio layar 20:9. Layar perangkat juga dirancang dengan poni menyerupai tetesan air sebagai wadah kamera depan 5 MP.

Konfigurasi kamera belakangnya 13 MP kamera utama dan 2 MP depth sensor (sensor kedalaman). Untuk mendukung performanya, perangkat mengandalkan chipset MediaTek, Helio P35 yang dipadu dengan RAM 4 GB dan media penyimpanan 128 GB.

Samsung Samsung Galaxy F04 hadir dalam dua varian warna, yakni Jade Purple dan Opal Green

Perluasan RAM dapat dilakukan melalui fitur RAM Plus. Fitur tersebut memungkinkan ponsel mendapatkan tambahan RAM 4GB, sehingga jika diakumulasi total RAM-nya adalah 8GB. Perluasan penyimpanan juga dapat diperluas melalui microSD hingga 1 TB.

Baterai yang dimiliki berkapasitas 5.000 mAh yang mendukung pengisian daya 15 watt. Sistem keamanan perangkat yang dimiliki adalah pemindai wajah (face unlock).

Fitur pendukung lainnya adalah dual-SIM, jaringan 4G VoLTE, koneksi Wi-FI, Bluetooth, GPS, jack audio 3,5 mm, dan USB-C untuk slot pengisian daya atau transfer daya.

Secara keseluruhan desain dan spesifikasi yang didatangkan perangkat cukup memiliki kesamaan dengan Galaxy M04 yang sudah diperkenalkan di India pada Desember 2022 lalu.