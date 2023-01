Siapa Adinia Wirasti? Aktris yang Disebut Warganet Kurang Terkenal, Ternyata Punya Karir Mentereng

BANGKAPOS.COM -- Adinia Wirasti, salah satu pemeran dalam serial Mendua yang diadaptasi dari drama Korea The World of The Married, menjadi perbincangan di sosial media.

Salah seorang warganet menyebut Rasti, sapaan Adinia, tidak pas bermain dalam serial tersebut karena kurang terkenal, tidak seperti lawan mainnya, Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira.

Diketahui, Rasti didapuk menjadi pemeran tokoh Sekar, seorang dokter yang dalam versi Koreanya diperankan oleh aktris Kim Hee Ae.

Mendua menceritakan tentang Dokter Sekar yang diselingkuhi oleh suaminya, Ivan (Chicco Jerikho).

Sekar lantas berusaha membalas perbuatan suaminya.

Lalu siapa Adinia Wirasti?

Ternyata Adinia Wirasti memiliki karir yang mentereng dalam dunia hiburan.

Adinia Wirasti yang lahir pada 19 Januari 1987 adalah seorang model dan pemeran Indonesia sekaligus adik penyanyi Sara Wijayanto.

Melansir Tribunnewswiki.com, Rasti mengawali karirnya di dunia akting lewat perannya sebagai Karmen dalam film Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada 2002 silam.

Setelah debutnya dalam film tersebut, Rasti memerankan tokoh Rudy dalam film yang diangkat dari cerita buatan Melly Goeslaw berjudul Tentang Dia. Namanya pun semakin dikenal.

Ia tidak hanya membintangi film dan serial produksi dalam negeri, namun juga luar negeri.

Selain aktif sebagai aktris, Adinia Wirasti juga menjadi brand ambassador berbagai merek.

Kesuksesan Adinia Wirasti dalam menjadi aktris tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri.

Hal ini dibuktikan dengan perannya dalam serial TV milik HBO Asia.