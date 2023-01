Prediksi Skor Vietnam vs Indonesia Piala AFF 2022, Head to Head, Susunan Pemain, Link Live Streaming

Prediksi skor Vietnam vs Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022, head to head dan susunan pemain yang akan bertanding di Stadion My Dinh, Hanoi, Senin (9/1/2022)

BANGKAPOS.COM, - Timnas Indonesia yang cukup meraih hasil imbang melawan Vietnam untuk bisa lolos ke Final Piala AFF 2022.

Jadwal Pertandingan Piala AFF 2022, Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia leg kedua semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion My Dinh, Hanoi pada Senin (9/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Sebelumnya pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, Indonesia vs Vietnam imbang dengan skor akhir 0-0 saat bertanding di SUGBK, Jumat (6/1/2023).

Laga penentuan siapa yang lolos ke final Piala AFF 2022, Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia disiarkan langsung oleh RCTI dan iNews.

Nonton Piala AFF 2022, Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia melalui Link Live Streaming via HP tautannya ada di akhir artikel ini.

Melawan ke markas The Golden Star bukan hal mudah bagi Skuad Garuda, Timnas Indonesia.

Apalagi permainan sepakbola Vietnam dikenal bergaya kotor dan kasar.

Demi mencapai kemenangan pemain hingga pelatih Vietnam melakukan segala cara, asalnya bisa memenangkan pertandingan.

Bahkan Pelatih Vietnam, Park Hang-Seo asal Korea merasa bangga dan senang gaya permainan kotor dan kasar para pemain Vietnam.

Ia menganggap hal yang biasa terjadi dalam sepakbola. Mungkin juga dengan celakai pemin lawan asalkan bisa menang.

Salah satunya pujian diberikan kepada Park Hang-seo kepada pemain Vietnam yang kasar dan kotor yakni Doan Van Hau.

"Saya rasa dia main bagus, dan tentu saja sepak bola penuh dengan kontak," kata Park Hang-seo.

Park Hang-seo juga berjanji akan mengerahkan kemampuan terbaiknya mengingat ini adalah turnamen terakhirnya bersama timnas Vietnam.

"Pertandingan besok sangat penting bagi saya. Karena ini bisa menjadi pertandingan terakhir saya memimpin Vietnam karena telah sepakat berpisah setelah turnamen," tuturnya.