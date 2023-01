LIVE STREAMING Vietnam Vs Indonesia Main Pukul 19.30 WIB, Prediksi Skor: 0-0. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berduel dengan pemain Vietnam Doan Van Hau pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2023). Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam.

BANGKAPOS.COM, HANOI - Malam ini, Senin (3/1/2023), pukul 19.30 WIB, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam. Pertandingan antara Vietnam Vs Indonesia dapat disaksikan secara online melalui live streaming di RCTI+.

Pertandingan Leg kedua Semifinal Piala AFF ini menentukan siapa yang akan melaku ke final.

Pada pertandingan leg pertama, Vietnam menahan Indonesia tanpa gol di Gelora Bung Karno, GB,

Artikel ini berisi informasi pertandingan, prediksi skor, susunan pemain line up, head to head (H2H)) berita tim dan siaran langsung link live streaming Vietnam Vs Indonesia.

Vietnam akan menjamu Indonesia di Stadion Nasional My Donh di Hanoi pada Senin (9/1) di leg kedua semifinal Kejuaraan AFF.

Kedua tim bermain imbang tanpa gol di leg pertama di Jakarta pada hari Jumat, meninggalkan hasil imbang menjelang penentuan.

Vietnam maju ke empat besar setelah memenangkan Grup B dengan sepuluh poin dalam empat pertandingan, mengalahkan Laos, Malaysia dan Myanmar dan menahan Singapura imbang.

Pertandingan kedua antara Vietnam dan Indonesia akan digelar pada Senin (9/1) di Stadion My Dinh, Hanoi.

“Kita tetap harus optimistis untuk memenangi pertandingan. Peluang itu tetap ada dan kita memang harus berjuang ekstra keras di Hanoi nanti. Mohon doanya agar kita bisa menang,” kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Berita Tim Vietnam Vs Indonesia

Di babak grup Kejuaraan AFF, sembilan pemain berbeda mencetak gol untuk Indonesia, yang membuat pernyataan lebih lanjut dengan penampilan luar biasa.

Dengan lini depan mereka beroperasi dengan kekuatan penuh dan menjadi tim pertahanan paling solid dalam kompetisi, Vietnam belum kebobolan gol.

Mengingat leg kedua akan berlangsung di kandang sendiri, Golden Star Warriors mungkin akan menggunakan kekuatan pertahanannya untuk kembali menggagalkan Tim Garuda.

Prediksi Susunan Pemain Line Up Vietnam Vs Indonesia

Vietnam : Tran Nguyen Manh, Do Duy Manh, Thanh Chung Nguyen, Doan Van Hau, Do Hung Dung, Nguyen Phong Hong Duy, Nguyen Quang Hai, Nguyen Tuan Anh

Nguyen Hoang Duc, Ngoc Quang Chau, Phan Van Duc.