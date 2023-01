Spesial Weekend! Kode Redeem ML Mobile Legend Hari Ini, Cara Klaim Hadiahnya di m.mobilelegends.com

Mobile Legends. Daftar kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru per 14 Januari 2023, dilengkapi cara klaim redeem code ML.

BANGKAPOS.COM -- Bagi Anda para player Mobile Legends atau ML sejati tentunya tidak akan ketinggalan untuk update seputar kode redeem Mobile Legends terbaru hari ini, Sabtu 14 Januari 2023.

Untuk mendapatkan kode redeem Mobile Legends ini, Anda bisa klaim atau tukarkan kode redeem Mobile Legends melalui laman resmi m.mobilelegends.com.

Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah gratis in-game goodies seperti skin packs, trial cards, skin fragments, magic dust, fragments, moonstones, dan lainnya.

Perlu diketahui, kode redeem ini hanya bisa diklaim satu kali, dan sebagian besar kode redeem memiliki batas waktu pada jumlah penggunaan tertentu.

Berikut ini kode redeem Mobile Legends Sabtu (14/1/2023), dikutip dari t-developers:

Game Mobile Legends - Daftar kode redeem Mobile Legends (ML) untuk hari ini Sabtu (14/1/2023), simak cara klaim hadiahnya di m.mobilelegends.com. (Tangkap layar mobilelegends.com)

EAKSUY2228C: Redeem cd key and get free 300 Diamonds (New Code)

GU4PRS: Redeem cd key and get free 1000 Diamonds

Z9D9A622288: Redeem cd key and get free Summon Scrolls and 500 Advance Essence

K54G8B: Redeem cd key and get free 500 Diamonds

PTFCPC22289: Redeem cd key and get free 500 Diamonds

XMASFUN689: Redeem cd key and get 20 Premium Summon Scrolls

MBZHQ5: Redeem Mobile Legends Adventure Codes and get 1000 Diamonds

HJPHU222277: Redeem cd key ml and get free 500 Diamonds

CUNZJZ22274: Redeem Mobile Legends Adventure Codes for 500 Advance Essence