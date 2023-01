NONTON Live Streaming Persija Jakarta vs Bali United Sore Ini, Head to Head Berikut Susunan Pemain

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Bali United di BRI Liga 1, Minggu (15/1/2023) di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat

BANGKAPOS.COM, - Duel penghuni papan atas Liga 1 hari ini mempertemukan Persija Jakarta vs Bali United, Minggu (15/1/2023).

Pertandingan Persija vs Bali United digelar di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, kick off pukul 15.30 WIB.

Bali United yang berada di peringkat 3 Klasemen Liga 1 sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk melawan Persija Jakarta.

Pertandingan Persija Jakarta vs Bali United disiarkan secara langsung oleh stasiun TV tanah air Indosiar.

Duel seru Persija Jakarta vs Bali United juga bisa disaksikan via HP atau komputer dengan mengikuti LINK LIVE Streaming Persija Jakarta vs Bali United yang disematkan di akhir artikel ini.

Meskipun skuad Macan Kemayoran baru terluka, dikalahkan Persib Bandung, tetap saja pasukan Thomas Doll tetap mengganas.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra yang akrab disapa Teco ini mengatakan skuad Serdadu Tridatu harus bekerja keras menghadapi Persija Jakarta.

"Saya pikir di Bali semua pemain kerjakeras di latihan untuk perbaiki tim."

"Kita siap pertandingan besok lawan Persija yang merupakan tim bagus," kata Teco, dikutip dari BolaSport.com.

Tak ingin bertamu sia-sia, Teco yang pernah menangani Persija Jakarta ini mengharapkan bisa meraih poin penuh untuk menempati posisi kedua klasemen.

Saat ini Bali United menempati urutan ketiga dengan 33 poin selisih 3 poin dari Madura United di posisi 2 klaseman liga 1.

Dari 5 pertemuan terakhir dengan Persija Jakarta, Bali United selalu menang.

Persija Siapkan Pemain Baru

Bertandinga di kandang sendiri, Persija Jakarta memang lebih diuntungkan.