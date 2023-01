PREDIKSI SKOR AS Roma Vs Fiorentina, Head to Head, Line Up, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - AS Roma menjamu Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia Serie A pada Senin (16/1/2023) dini hari, pukul 02.45 WIB. Artikel ini bersumber informasi prediksi skor, berita tim, head to head (H2H), susunan pemain atau line up serta link live streaming AS Roma Vs Fiorentina.

Fiorentina saat ini berada di posisi kesembilan klasemen Serie A dan tersanjung untuk menipu sejauh musim ini.

La Viola mengalahkan Sampdoria dengan kemenangan 1-0 minggu ini dan akan berusaha mencapai hasil yang serupa di pertandingan ini.

AS Roma, di sisi lain, berada di posisi ketujuh di klasemen liga saat ini dan terpuruk setelah awal yang kuat di musim mereka.

Giallorossi mengalahkan Genoa dengan selisih 1-0 di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri jelang pertandingan ini.

Berita Tim As Roma Vs Fiorentina

Sementara Jose Mourinho menunggu kabar lebih lanjut tentang kebugaran kapten Roma Lorenzo Pellegrini, yang mengalami cedera paha dan ditarik keluar saat turun minum melawan Genoa, hanya Georginio Wijnaldum yang dipastikan absen karena cedera.

Bek tiga reguler Roger Ibanez harus menjalani skorsing, jadi Chris Smalling harus kembali ke samping dan Marash Kumbulla bisa mempertahankan tempatnya.

Bryan Cristante , Zeki Celik dan Paulo Dybala adalah di antara beberapa pemain lainnya sejak awal juga; Edoardo Bove dan Stephan El Shaarawy akan memberi jalan.

Fiorentina juga memiliki masalah kebugaran yang berasal dari pertandingan Coppa Italia mereka, karena Lucas Martinez Quarta ditarik keluar menyusul benturan keras pada lututnya dan mungkin harus digantikan oleh bek tengah Brasil Igor .

Arthur Cabral , Rolando Mandragora dan pemain sayap Riccardo Sottil siap untuk melewatkan perjalanan ke Roma, sementara Nicolas Gonzalez tampaknya hampir pindah ke Leicester City jika kesepakatan dapat dicapai antara klub Liga Premier dan presiden Viola Rocco Commisso .

Pemenang pertandingan tengah pekan Antonin Barak telah mencetak gol di kedua pertemuan liga terakhirnya dengan Roma, setelah gagal mencetak gol di masing-masing dari enam pertandingan pertamanya, dan akan berharap untuk mempertahankan posisinya untuk mendukung Luka Jovic atau Christian Kouame di lini depan.

Prediksi Susunan Pemain Line Up As Roma Vs Fiorentina

AS Roma : Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzales, Barak, Kouame; Jovic.

Head to Head (H2H) As Roma Vs Fiorentina

2022 - Fiorentina Vs Roma (2-0)