PREDIKSI SKOR Fulham vs Tottenham Malam Ini, Head to Head Derby London, Line Up, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM, - Jadwal Liga Inggris malam ini akan mempertemukan derby kota London, Fulham vs Tottenham Hotspur

Pertandingan Fulham vs Tottenham'> Fulham vs Tottenham akan digelar di Stadion Craven Cottage, Selasa (24/1/2023).

Kick off Fulham vs Tottenham'> Fulham vs Tottenham akan mulai pukul 03.00 WIB.

Duel dua penguasa kota London, Fulham vs Tottenham'> Fulham vs Tottenham akan ditayangkan melalui siaran langsung Moji TV dan Champions TV 5.

Pertandingan Fulham vs Tottenham'> Fulham vs Tottenham bisa juga disaksikan melalui tayangan online, Link Live Streaming Fulham vs Tottenham'> Fulham vs Tottenham disematkan di akhir artikel ini.

Derby Kota London Selasa dini hari bakal berlansung seru.

Kedua tim bersaing untuk memperebutkan tiket ajang pertandingan antar klub eropa musim depan.

Tottenham kini berada di posisi ke-5 Klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 33 poin.

Sementara tuan rumah, Fulham berada di peringkat ke-7 dengan perolehan 31 poin.

Menang mutlak atau meraih poin 3 harus didapat Fulham untuk menggeser posisi Tottenham.

Pelatih Tottenham, Antonio Conte mengatakan bahwa derby melawan Fulham merupakan pertandingan yang sangat penting bagi skuad Spur.

Sementara dua pertandingan terakhir, Tottenham baru saja menelan kekalahan.

Tottenham dibantai Manchester City 2-4 dan dikalah memalukan 2-0 saat menjamu Arsenal.

Meskipun mengalami dua kekalahan telak di premier league, pelatih asal Italia ini yakin Harry Kane dkk bisa bangkit dan meraih kemenangan.