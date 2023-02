Sinopsis Film Ant Man 3: Trailer, Musuh, Jadwal Tayang, dan Pemain

BANGKAPOS.COM - Ant-Man akan kembali hadir lewat sekuelnya yang ketiga atau yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantummania.

Film ini dijadwalkan tayang di Bioskop pada 17 Februari 2023.

Dilihat Bangkapos.com, kanal Marvel Entertainment telah mengungkap trailer terbaru resminya melalui YouTube.

Dalam trailer, Ant-Man diceritakan akan bertemu dengan Kang The Conqueror. Dia adalah musuh Ant-Man dan digadang sebagai musuh utama pula dalam rangkaian film Marvel Cinematic Universe (MCU) Phase 5.

Scott Lang dari Paul Rudd / Ant-Man pasti telah berkembang pesat sejak dia menjadi Ant-Man tahun 2015 lalu.

Sebelum menjadi Avenger, Scott Lang adalah seorang pencuri ulung yang akhirnya mengambil bagian dalam eksperimen Dr. Hank Pym (Michael Douglas)

Pada Ant-Man 3/Ant-Man and the Wasp: Quantumania tahun 2023, MCU terjun ke Quantum Realm dan melanjutkan kisah Avenger yang tidak terduga saat sat berhadapan dengan Kang the Conqueror.

Selain memperkenalkan kembali Loki 's Jonathan Majors sebagai penjahat Multiverse Saga, Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga menampilkan bintang Freaky dan Detective Pikachu Kathryn Netwon sebagai Cassie Lang dewasa.

Putri Scott, yang diubah menjadi Newton dari Avengers: Emma Fuhrmann dari Endgame, akhirnya bisa mengenakan mantel buku komiknya Stature, Stinger, atau Ant-Girl.

Setelah MCU Phase 4 ditutup dengan Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man 3 akan membuka rangkaian MCU Phase 5. A

MCU belum benar-benar menjelajahi Quantum Realm, jadi Ant-Man 3 akan menjadi kesempatan bagus untuk melakukannya.

Cerita lengkap Ant-Man 3 belum terungkap, tetapi trailer pertama memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada plot garis besar.

Setelah peran mereka di Infinity Saga, Scott dan Hope telah menjadi selebritas, dan patut diperhatikan bagaimana penggemar salah mengira Scott sebagai Spider-Man.

Meski terkesan ngawur, referensi Spider-Man: No Way Home di Ant-Man 3 ini dapat menunjukkan bahwa film tersebut akan membahas interaksi antara mantra sihir dan energi kuantum di dalam MCU.