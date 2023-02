Spesial Kamis, 4 Ayam McDonald Rp50 Ribuan, 7 Ayam KFC Rp90 Ribu, Burger Prosperity Murah Banget

BANGKAPOS.COM - Sejumlah gerai makanan cepat saji kembali menghadirkan promo makan enak dengan harga promo yang hadir di hari Kamis, (0902/2023).

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini, yuk buruan ke gerai makanan cepat saji terdekat di kotamu untuk mendapatkan promo makanan kali ini.

Mulai dari Promo KFC , Promo McDonald, hingga Promo HokBen bisa kamu dapatkan hari ini saja. Berikut syarat dan ketentuan promo 9 Februari 2023.

Promo KFC

Kumis, kumis apa yang jagonya ambil hati KFC Lovers?

Hari KUMIS dong. Karena Hari Kumis di KFC ada #THEBESTTHURSDAY, cuma 90ribuan kamu bisa dapet 7 potong ayam goreng

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi ojek online.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, OR, atau Mix (Crispy + OR).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi ojek online dapat berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

Promo McDonald

Siap-siap McD'ers karena hanya 7 sampai 12 Februari ini, kamu bisa nikmati 4 pcs Ayam McD hanya Rp54 Ribuan loh! Ada harga spesial untuk 6pcs Ayam McD nya juga nih.

McD'ers, ajak siapa nih buat serbu promonya?

Menu promo hanya tersedia di McDelivery, GrabFood, GoFood dan ShopeeFood.

Nikmati dua burger lebih hemat karena hari ini McD ada promo untuk Prosperity Burger!

Harga 2 burger Prosperity dari Rp80 Ribuan sekarang hanya Rp62 Ribuan atau kamu bisa nikmati tambahan 2 Ayam McD dengan harga tetap Rp80 Ribuan.

Yuk dobelin nikmatnya! Dapatkan segera di McDonald’s terdekat atau pesan melalui McDelivery. Menu juga tersedia di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood.

