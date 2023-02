PREVIEW Pertandingan Sampdoria Vs Inter Milan, Prediksi Skor, H2h, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Inter Milan pergi ke Stadio Luigi Ferraris markas Sampdoria dalam kondisi terbaik. Atalanta dan AC Milan menjadi korban tim Simone Inzaghi.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), susunan pemain (line up) dan link live streaming Sampdoria Vs Inter Millan.

Sampdoria saat ini berada di posisi ke-19 klasemen Serie A dan berjuang untuk memenuhi ekspektasi sejauh musim ini. Tim tuan rumah bermain imbang 2-2 melawan Monza minggu lalu dan harus bekerja keras untuk mencapai hasil serupa di pertandingan ini.

Inter Milan, di sisi lain, saat ini berada di posisi kedua klasemen liga dan telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa pekan terakhir.

Nerazzurri menyisihkan musuh bebuyutan AC Milan untuk meraih kemenangan penting 1-0 di pertandingan sebelumnya dan akan berupaya meningkatkannya minggu ini.

Berita Tim Sampdoria Vs Inter Milan

Sekali lagi, Simone Inzaghi harus memiliki tangan yang hampir penuh untuk dipilih pada hari Senin, meskipun masalah paha untuk Joaquin Correa mengancam tempat penyerang di bangku cadangan.

Sebagai gantinya, rekan senegaranya Correa, Lautaro Martinez, akan mengincar untuk menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol Inter berturut-turut sejak tujuh gol beruntun Alessandro Altobelli pada tahun 1983.

Karena Romelu Lukaku kini telah kembali ke kebugaran penuh, setelah mengalami beberapa kemunduran cedera selama musim ini, kemitraan 'Lu-La' yang terkenal dengan Martinez dapat disatukan kembali di Marassi, memungkinkan striker veteran Edin Dzeko mendapatkan istirahat yang layak .

Francesco Acerbi telah terlibat dalam lebih banyak gol Serie A melawan Sampdoria (enam, termasuk satu di pertemuan sebelumnya) daripada tim lain, dan Blucerchiati juga merupakan lawan favorit Stefan de Vrij (empat gol, juga termasuk satu dalam pertandingan Oktober di San Siro).

Samp, sementara itu, tidak akan diperkuat Mehdi Leris yang diskors , yang kartu kuning ke-10nya di liga musim ini terjadi saat melawan Monza dan menjadi yang kelima berturut-turut. Alhasil, pemain pinjaman Napoli Alessandro Zanoli kemungkinan akan ditempatkan di sayap kanan tuan rumah.

Baik Ignacio Pussetto (lutut) dan Abdelhamid Sabiri (paha) akan absen lagi karena cedera, tetapi penyerang Manolo Gabbiadini yang sedang dalam performa terbaik sudah siap dan tersedia.

Yang terakhir telah mencetak tiga gol Serie A tahun ini, setelah hanya terlibat dalam empat gol sepanjang tahun 2022 yang dilanda cedera; dia bergabung Januari menandatangani Sam Lammers di depan.

Prediksi Susunan Pemain Line Up

Sampdoria: Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuric; Gabbiadini, Lammers