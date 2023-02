PREVIEW Pertandingan Arsenal vs Manchester City, Prediksi Skor, H2H, Line Up dan Link Live Streaming

Duel Arsenal vs Manchester City, di Liga Inggris, Kamis (15/2/2023) pukul 02.30 WIB

BANGKAPOS.COM - Big Match Liga inggris pekan ini, antara Arsenal melawan Manchester City. Kedua tim saat ini sedang bersaing di klasemen, The Gunners memimpin sementara dengan keunggulan 3 poin.

Jika menang, Arsenal bisa menjauh, apalagi anak asuhan Mikel Arteta masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan daripada Manchester City.

The Gunners berusaha untuk menghindari pertandingan liga ketiga berturut-turut tanpa kemenangan.

Sementara The Citizens bisa menjatuhkan London Utara dari tempat bertengger mereka di puncak jika mereka mengklaim poin maksimal di ibukota.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H) line up dan link live streaming Arsenal vs Manchester City.

Berita Tim Arsenal Vs Manchester City

Gabriel Jesus dari Arsenal telah meningkatkan pemulihannya dari cedera lutut, tetapi mantan penyerang Man City itu masih beberapa minggu lagi untuk kembali ke tim utama, sementara Mohamed Elneny akan melewatkan sisa musim ini setelah menjalani operasi lutut. bulan lalu.

Emile Smith Rowe (paha) dan Reiss Nelson (hamstring) terhambat oleh cedera musim ini dan sementara keduanya tampil dalam pelatihan, Arteta telah menyatakan bahwa pasangan tersebut "belum siap untuk berkontribusi" ke tim utama.

Arteta dapat melanjutkan dengan lineup awal yang sama untuk pertandingan liga ketujuh berturut-turut – yang akan menjadi rekor klub di papan atas – meskipun Trossard akan mendorong untuk memulai di depan Gabriel Martinelli di sayap kiri setelah mencetak gol pada akhir pekan.

Adapun Man City, John Stones tetap absen selama sisa bulan ini karena cedera hamstring, sementara pencetak gol terbanyak Liga Premier Erling Braut Haaland telah muncul sebagai keraguan setelah keluar di babak pertama dalam kemenangan atas Villa dengan pukulan besar. ".

Masih harus dilihat apakah Guardiola akan kembali memilih hanya tiga bek alami sejak awal, tetapi pemain seperti Rico Lewis , Manuel Akanji dan Nathan Ake semuanya akan berharap untuk memaksa kembali ke tim setelah memulai sebagai pemain pengganti terakhir kali.

Kevin De Bruyne dan Rodri kemungkinan akan bergabung di lini tengah baik oleh Gundogan atau Bernardo Silva , sementara potensi absennya Haaland dari starting XI dapat membuat Julian Alvarez dipilih dalam serangan bersama dengan Mahrez dan Jack Grealish .

Prediksi Susunan Pemain Arsenal Vs Manchester City

Arsenal: Ramsdale; Putih, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Kerabat, Pihak; Saka, Odegaard, Martinelli; Yesus

Manchester City : Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

Head to Head (H2H) Arsenal Vs Manchester City

Arsenal menang: 98