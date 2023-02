PREVIEW Pertandingan Real Madrid vs Elche, Prediksi Skor, H2H, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Real Madrid melanjutkan kompeteisi Liga Spanyol dengan lawan Elche, Kamis (16/2/2023) pukul 03.00 WIB. Real Madrid saat ini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal 11 poin dari Barcelona.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), susunan pemain (line up) dan link live streaming Real Madrid vs Elche.

Real Madrid mencatatkan kemenangan 5-3 yang mendebarkan atas tim Liga Pro Saudi Al-Hilal akhir pekan lalu untuk memenangkan Piala Dunia Klub FIFA untuk kelima kalinya.

Federico Valverde dan Vinicius Jr. sama-sama mencetak dua gol, sementara pemenang Ballon d'Or Karim Benzema juga mencetak gol untuk Los Blancos.

Percaya atau tidak, Elche meraih kemenangan liga pertama mereka musim lalu, setelah menderita 13 kekalahan dalam 19 pertandingan sebelum mengalahkan Villarreal.

Berita Tim Real Madrid vs Elche

Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois diperkirakan akan kembali ke starting XI pada hari Rabu setelah absen dalam kemenangan Piala Dunia Klub timnya karena cedera ringan, yang berarti Andriy Lunin akan diturunkan ke bangku cadangan.

Los Blancos tidak akan diperkuat Vinicius Junior karena skorsing, karena pemain sayap itu menerima kartu kuning kelimanya musim ini saat kalah dari Mallorca.

Lucas Vazquez , Ferland Mendy dan Eden Hazard juga akan melewatkan kunjungan Elche karena cedera, dengan Hazard terakhir tampil di La Liga pada bulan September.

Menyusul hat-tricknya melawan Villarreal terakhir kali, pemain sayap Elche Pere Milla tampaknya akan absen lama setelah menjalani operasi tulang selangka.

Tim tamu juga tidak akan diperkuat trio John Nwankwo , Alex Collado , dan Tete Morente yang cedera untuk perjalanan ke Madrid, sementara Omar Mascarell dan Helibelton Palacios diskors karena akumulasi kartu kuning.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Real Madrid vs Elche

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Rodrygo

Elche : Badia; Gonzalez, Roco, Magallan; Carmona, Guti, Gumbau, Clerc; Ponce, Boye, Fidel

Head to Head (H2H) Real Madrid vs Elche

Real Madrid tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan liga kandang terakhir mereka melawan Elche. Mereka memiliki rekor yang lebih baik hanya melawan UD Las Palmas (34).

Elche terakhir memenangkan pertandingan melawan Real Madrid pada Maret 1978, tetapi mereka berhasil seri dua dari tiga pertemuan terakhir mereka dengan Los Blancos.