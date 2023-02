PREVIEW Pertandingan Man Utd Vs Leicester City, Prediksi Skor, Line Up dan Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Pertandingan Liga Inggris pekan ini, Manchester United akan melawan Leicester City. Pertandingan akan digelar di Old Trafford pada Minggu, (19/2/2023) pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah akan menjadi favorit berat karena tidak pernah kalah dalam pertandingan kandang domestik sejak akhir pekan pembukaan musim ini.

Manchester United saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dan menunjukkan peningkatan luar biasa di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini.

Setan Merah menahan Barcelona dengan hasil imbang 2-2 yang mengagumkan di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha untuk meningkatkannya akhir pekan ini.

Leicester City, di sisi lain, berada di posisi ke-13 di tabel liga saat ini dan telah meningkat setelah awal musim yang lambat. Sisi tandang mengejutkan Tottenham Hotspur dengan kemenangan 4-1 minggu lalu dan akan berusaha mencapai hasil serupa di pertandingan ini.

Artikel ini berisi informasi, preview pertandingan, prediksi skor, head to head (h2h), susunan pemain, line up dan link live streaming Manchester United vs Leicester City.

Berita Tim Manchester United vs Leicester City

Casemiro akan menjalani pertandingan terakhir dari larangan tiga pertandingan domestiknya karena melakukan kekerasan di sini, sebelum kembali ke final Piala EFL akhir pekan depan.

Rekan senegaranya dari Brasil, Antony , juga akan melewatkan pertandingan ini karena cedera ringan, sementara Scott McTominay tetap diragukan.

Christian Eriksen dan Donny van de Beek absen jangka panjang, sementara Anthony Martial tidak akan siap setidaknya untuk seminggu lagi.

Youri Tielemans harus kembali ke tim Leicester setelah ia melewatkan kemenangan atas Spurs karena cedera betis.

Boubakary Soumare juga harus kembali ke sini setelah hampir dua bulan absen, tetapi pertandingan ini akan datang terlalu cepat untuk mantan pemain United Jonny Evans .

Duo bek sayap James Justin dan Ryan Bertrand tetap absen karena menderita cedera jangka panjang, tetapi yang terakhir semakin dekat untuk kembali.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Manchester United vs Leicester City

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred, Fernandes; Sancho, Weghorst, Rashford

Leicester City: Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Dewsbury-Hall, Maddison; Tete, Iheanacho, Barnes

Head to Head (H2H) Manchester United vs Leicester City