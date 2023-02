PREVIEW Pertandingan Newcastle Vs Liverpool, Prediksi Skor, Line Up dan Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Newcastle United akan menghadapi Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini, Minggu (19/2/2023) pukul 00.30 WIB. The Magpies berusaha bertahan di empat besar dan menjauh dari Tottenham Hotspur.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), line up dan link live streaming Newcastle United Vs Liverpool.

Newcastle United menyambut Liverpool di St James 'Park, yang merupakan satu-satunya tim di Liga Premier yang mengalahkan mereka musim ini,

Rentetan kebuntuan The Magpies berlanjut dengan hasil imbang 1-1 di Bournemouth pada akhir pekan, sementara The Reds membawa kegembiraan bagi pendukung Anfield dengan mengalahkan Everton 2-0 dalam derby Merseyside.

Liverpool tahu kemenangan atas Newcastle pada Sabtu malam dapat memicu harapan baru untuk mendorong akhir untuk finis di empat besar.

Kemenangan derby Merseyside minggu lalu , dikombinasikan dengan gelombang pemain yang kembali dari cedera, bisa menjadi katalis bagi tim Jurgen Klopp dengan defisit sembilan poin ke posisi terakhir Liga Champions - ditambah satu pertandingan tersisa.

Berita Tim Newcastle United Vs Liverpool

Tidak kurang dari tiga starter Newcastle dipaksa keluar karena cedera selama hasil imbang dengan Bournemouth, di mana Joe Willock , Allan Saint-Maximin dan Almiron semuanya dipaksakan untuk diganti, dan yang pertama akan berharap untuk absen karena masalah hamstring - dia bisa kembali untuk final Piala EFL akhir pekan depan.

Namun, Howe yakin bahwa Almiron akan melepaskan cap di tangannya, sementara Saint-Maximin juga sedang mengalami cedera ringan dan juga dapat melakukan pemulihan cepat untuk memulai di sini - hal yang sama berlaku untuk Callum Wilson (hamstring) dan Jamaal Lascelles ( pribadi).

Bruno Guimaraes yang diskors tetap absen bersama Javier Manquillo , Emil Krafth dan Matt Targett , sementara kurangnya opsi lini tengah dapat membuat mantan pemain muda Liverpool Anthony Gordon masuk ke medan pertempuran sejak peluit pertama.

Sementara itu, Liverpool menerima peningkatan cedera tiga kali lipat dengan kembalinya Diogo Jota , Virgil van Dijk dan Roberto Firmino ke skuad hari pertandingan melawan Everton, dan Arthur berpotensi menjadi pemain berikutnya yang bergabung dengan mereka akhir pekan ini setelah kembali berlatih penuh dari operasi paha.

Ruang perawatan Anfield terasa jauh lebih kosong sekarang, tetapi Ibrahima Konate , Luis Diaz , Calvin Ramsay dan Thiago Alcantara semuanya absen, dengan yang terakhir diperkirakan akan absen beberapa minggu setelah mengalami cedera pinggul baru.

Selain kemungkinan kembalinya Van Dijk, Klopp seharusnya tidak melihat alasan untuk mengubah formula kemenangan setelah kesuksesan tepat waktu pada hari Senin, karena Salah terus mencari dua gol yang akan membuatnya menyamakan kedudukan dengan Robbie Fowler (128) sebagai top The Reds. pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Inggris.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Newcastle United Vs Liverpool

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Bakar; Almiron, Longstaff, Joelinton; Saint-Maximin, Isak, Gordon