Siapa Raka Akmal, Pria yang Lamar Adinda Thomas di Singapura? Ini Pekerjaannya

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari aktris cantik Adinda Thomas. Pemain film KKN di Desa Penari itu baru saja dilamar sang kekasih hati, Raka Akmal di Singapura.

Kabar bahagia ini dibagikan Adinda Thomas lewat foto lamarannya di Instagram. Ia tampak tersenyum lebar sambil memamerkan cincinnya di Supertree Grove, Gardens by the Bay.

"Here's to love and laughter and happily ever after," tulis Adinda Thomas dilihat pada Senin (20/2/2023).

Baca juga: Siapa Tyna Ratu yang Ngaku-ngaku Bertugas Jaga Richard Eliezer, Langsung Dibantah LPSK

Merangkul Raka Akmal, Adinda Thomas tersenyum.

Dalam foto yang lain terlihat Adinda Thomas memeluk Raka Akmal dari belakang, ada pula yang ia memegang dagu tunangannya itu dengan tangan yang kini telah dihiasi cincin.

Momen bahagia tersebut disambut ucapan banyak rekan artis, seperti Vidi Aldiano, Gading Martin, Putri Ayudya, Sophia Latjuba termasuk sesama bintang KKN di Desa Penari Tissa Biani.

"Congratulations sayang," kata Sophia Latjuba dengan emotikon hati merah.

"Selamat Widyakuuu!! Terharu," ucapan Tissa Biani dengan emotikon menangis dan hati merah.

"Aaaa happy for you two @mrrakaakmal @adindathomas," ucap Vidi Aldiano.

"Waaaa congrats dindaaa," ucap Gading Marten.

"Yeayyy! Congrats ciii,' komentar Michelle Joan.

Adinda Thomas termasuk artis yang jarang mengumbar kisah cintanya. Sosok tunangannya ini pun membuat publik penasaran.

Raka Akmal seperti bukan berasal dari kalangan selebritas. Ia memiliki akun Instagram dengan username @mrrakaakmal.

Dilihat Bangkapos.com, akun tersebut dikunci menandakan Raka adalah sosok yang menjaga kehidupan pribadinya.