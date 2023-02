Sinopsis Virgo and The Sparklings, Film Jagat Sinema Bumi Langit, Ini Pemeran dan Jadwal Tayang

Poster film Virgo And The Sparklings

BANGKAPOS.COM - Jagat sinema Bumi Langit sebentar lagi akan meluncurkan film terbaru mereka.

Adalah Virgo and The Sparkling yang akan tayang pada 2 Maret 2023 mendatang. Film ini menjadi film superhero ketiga Indonesia setelah Gundala dan Sri Asih.

Virgo and The Sparkling bercerita tentang empat orang sahabat. Mereka terdiri dari Rianny, Ussy, Monica, dan Sasmi yang sepakat untuk membuat sebuah grup band dengan nama Virgo & The Sparklings.

Mereka berempat memilki ciri khas, yakni selalu manggung menggunakan topeng.

Riani ( Adhisty Zara) merupakan remaja berusia 15 tahun yang memiliki kekuatan super, bisa mengeluarkan api dari tangannya.

Warna kobaran api yang muncul dari tangan Riani, dapat berubah-ubah sesuai emosinya.

Beberapa orang menjauh dari Riani, lantaran takut dengan kekuatan api yang ia miliki.

Namun seketika Riani bertemu dengan tiga orang temannya, lalu menjadi sahabat yang mau menerima Riani apa adanya.

Mereka juga mendukung Riani menjadi pahlawan super. Di suatu masa, keadaan kota menjadi kacau.

Banyak anak muda yang terkena sihir jahat, yang membuat mereka menjadi pemarah dan menggila.

Dengan kemampuannya, Riani bertekad untuk menyelamatkan dunia. Ia pun bertransformasi menjadi seorang pahlawan super perempuan bernama Virgo.

Menurut Riani, menyelamatkan dunia bukan hanya hak orangtua.

Tidak hanya menjadi pahlawan super, kehidupan Riani juga dibumbui dengan kisah asmara dengan seorang laki-laki bernama Leo ( Bryan Domani) Lalu bagaimanakah kisah Riani dan teman-temannya?

Apakah ia mampu menjalankan misi menyelamatkan dunia? Saksikan Virgo and The Sparkling pada Maret mendatang di bioskop terdekat.