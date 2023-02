PREVIEW Pertandingan Liverpool Vs Real Madrid, Prediksi Skor, H2h, Line Up dan Link Live Streaming

Prediksi Liga Champions Liverpool vs Real Madrid, di Stadion Anfield, Rabu (22/2/2023) pukul 03.00 WIB

BANGKAPOS.COM - Liverpool akan menghadapi Real Madrid di leg pertama 16 besar Liga Campions, Rabu (22/2/2023) dini hari pukul 03.00 WIB. Siapa saja yang siap dalam pertandingan ini, bagaimana prediksinya?

Artikel ini adalah preview pertandingan, prediksi skor, susunan pemain (line up), head to head (H2H) dan link live streaming Liverpool vs Real Madrid.

Pasukan Jurgen Klopp terlihat seolah-olah mendekati sesuatu yang menyerupai bentuk terbaik mereka, setelah mengalahkan rival empat besar Newcastle pada hari Sabtu.

Tentu saja, setelah musim yang mengecewakan sejauh ini, tampaknya semuanya membaik.

Hasil panen Jurgen Klopp menempati posisi kedua di Grup A di belakang Napoli untuk membuat reuni dengan juara bertahan yang mengalahkan Celtic, Shakhtar Donetsk dan RB Leipzig ke tempat pertama di Grup F.

Berita Tim Liverpool vs Real Madrid

Kesuksesan Liverpool atas Newcastle pada akhir pekan datang dengan harga yang cukup mahal, karena Darwin Nunez dipaksa keluar sebelum satu jam karena masalah bahu yang menyakitkan, dan dia akan menjalani penilaian lebih lanjut dalam beberapa jam mendatang untuk menentukan ketersediaannya pada hari Selasa.

Pemain Uruguay itu terlihat dalam latihan pada hari Senin, tetapi jika dia absen, Diogo Jota dan Roberto Firmino akan terlibat dalam pertempuran sengit untuk menyelesaikan serangan, dan yang pertama dapat memenangkan head-to-head jika Klopp memilih untuk menempatkan Gakpo secara terpusat lagi. .

Luis Diaz , Ibrahima Konate , Thiago Alcantara dan Calvin Ramsay menjadi pemain Liverpool lainnya yang dipastikan absen, sementara Arthur masih diragukan karena ia baru pulih dari operasi paha, demikian remaja bersemangat Stefan Bajcetic dapat menantikan awal yang layak melawan juara Eropa.

Demikian pula, Real mungkin berkeringat atas kebugaran striker bintang mereka Karim Benzema setelah dia absen dari pertandingan dengan Osasuna karena kelelahan otot, tetapi Ancelotti mengharapkan pemenang Ballon d'Or pulih sepenuhnya untuk hari Selasa setelah menikmati banyak hal. -membutuhkan istirahat.

Dalam masalah yang lebih mendesak, duo lini tengah kunci Aurelien Tchouameni dan Toni Kroos sama-sama menderita sakit, dan kedua pemain telah dikeluarkan dari skuad di sini, jadi Eduardo Camavinga dan Dani Ceballos harus bergabung dengan Luka Modric dalam tiga serangkai.

Bek kiri Ferland Mendy menghadapi beberapa minggu lagi karena cedera paha, dan striker cadangan Mariano Diaz juga mengalami masalah yang tidak ditentukan, yang membuatnya tidak tersedia, tetapi Courtois - yang melakukan sembilan penyelamatan di final tahun lalu - telah pulih dari masalah hamstring dan akan mulai kembali ke wilayah Inggris.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up) Liverpool vs Real Madrid

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Head to Head (H2H) Liverpool vs Real Madrid

Liverpool menang: 3