PREVIEW Pertandingan Man United Vs Barcelona, Prediksi Skor, H2H, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Manchester United dan Barcelona akan melakoni leg kedua Liga Eropa UEFA pada, Jumat (24/2/2023) pukul 03.00 WIB. Setan Merah akan menjadi tuan rumah kali ini, setelah imbang 2-2 di Camp Nou.

Dua raksasa kontinental - yang berkompetisi di final Liga Champions hanya 12 tahun yang lalu - bermain imbang 2-2 di Camp Nou pekan lalu, dan pertandingan seru serupa dapat diharapkan di Theatre of Dreams.

Manchester United saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris dan tampil apik di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini.

Setan Merah melewati Leicester City dengan skor 3-0 di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini.

Barcelona, ​​​​di sisi lain, berada di puncak klasemen La Liga saat ini dan juga tampil impresif musim ini.

Catalan mengamankan kemenangan 2-0 melawan Cadiz selama akhir pekan dan akan berusaha untuk mencapai hasil yang sama di Old Trafford minggu ini.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), line up dan link live streaming Manchester United vs Barcelona.

Berita Tim Manchester United vs Barcelona

Man United memiliki banyak pemain di langkah nakal baru-baru ini, tetapi duo Lisandro Martinez dan Marcel Sabitzer kembali dari larangan kontinental yang disajikan di leg pertama, sementara Casemiro juga akan kembali bermain di tengah skorsing domestik tiga pertandingannya, yang mana kini telah selesai.

Christian Eriksen dan Donny van de Beek melanjutkan pemulihan jangka panjang mereka, sementara Anthony Martial masih absen karena masalah pinggul, tetapi Ten Hag yakin Harry Maguire dan Antony akan fit untuk leg kedua.

Raphael Varane akan berharap untuk menurunkan Victor Lindelof ke bangku cadangan, sementara percobaan nomor 10 Wout Weghorst tidak berjalan sesuai rencana di babak pertama melawan Leicester, sehingga pemain Belanda yang menjulang tinggi itu dapat kembali ke peran sentral saat Rashford mendukungnya dengan 24 gol.

Sementara Man United sibuk memulihkan pemain dari skorsing, Barcelona kehilangan Gavi karena akumulasi kartu kuning, sementara sesama pemenang Piala Kopa Pedri mengalami cedera hamstring di leg pertama dan juga akan absen.

Cedera paha Ousmane Dembele juga akan membuatnya absen untuk leg kedua Kamis, tetapi dalam berita yang lebih cerah, Ronald Araujo kembali dari larangan domestik, dan Sergio Busquets adalah pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Cadiz setelah pulih dari cedera pergelangan kaki.

Oleh karena itu, pemain veteran Spanyol itu dapat bergabung dengan Frenkie de Jong dan Franck Kessie di trisula lini tengah, sementara absennya Gavi membuka pintu bagi Ansu Fati untuk bermain di sisi kiri, terlepas dari penampilan gemilang Ferran Torres melawan Cadiz.

Susunan Pemain (Line Up) Manchester United vs Barcelona

Kemungkinan starting lineup Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst