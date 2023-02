PREVIEW Pertandingan Nantes, Prediksi Skor, H2H, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Juventus terbang ke Prancis untuk menghadapi Nantes dalam leg kedua pertandingan 16 besar Liga Europa. Pertandingan akan digelar di Stade de la Beaujoire pada, Jumat (24/2/2023) pukul 00.30 WIB. .

Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertandingan leg pertama yang berlangsung ketat di Turin pekan lalu.

Nantes menderita kekalahan 3-1 di Ligue 1 melawan Lens pada hari Minggu sementara Juventus kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan nyaman 2-0 atas Spezia di Serie A.

Jika tuan rumah menang, mereka akan berada di babak sistem gugur kompetisi untuk pertama kali sejak edisi 2000-01.

Juventus terakhir kali berhasil mencapai babak sistem gugur Liga Europa pada musim 2013-14.

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), line up dan link live streaming Nantes vs Juventus.

Berita Tim Nantes vs Juventus

Nantes masih akan tanpa pemain depan Quentin Merlin yang sedang merawat cedera pangkal paha, sementara Ignatius Ganago telah diberikan waktu jauh dari tim utama setelah kehilangan putrinya yang berusia lima tahun secara tragis.

Duo pemain bertahan Jean-Charles Castelletto dan Nicolas Pallois sama-sama diragukan tampil setelah absen dalam kekalahan akhir pekan lalu dari Lens karena masalah pangkal paha dan otot masing-masing; Joao Victor dan Charles Traore karena itu dapat mempertahankan tempat mereka di tiga bek.

Pedro Chirivella akan kembali ke lini tengah dengan mengorbankan Florent Mollet , sementara Blas – yang memimpin setiap pemain Nantes untuk gol (3), assist (3), tembakan (22) dan peluang yang diciptakan (15) di Europa musim ini League – diperkirakan akan menggantikan Moses Simon di lini serang.

Adapun Juventus, Paul Pogba (lutut), Arkadiusz Milik (otot), Fabio Miretti (pergelangan kaki) dan Kaio Jorge (lutut) semuanya tetap absen karena mereka terus pulih dari cedera jangka panjang.

Federico Chiesa – yang baru saja kembali dari absen 10 bulan karena cedera ACL – melewatkan kemenangan Juve atas Spezia akhir pekan lalu dan sekarang berpacu dengan waktu untuk sepenuhnya fit untuk pertandingan hari Kamis.

Bek tengah Brasil Bremer menjalani larangan satu pertandingan domestik akhir pekan lalu, tetapi dia tersedia untuk kembali pada hari Kamis dan kemungkinan akan mulai bersama rekan senegaranya Danilo di jantung pertahanan, meskipun Leonardo Bonucci juga akan mendorong untuk memulai.

Wojciech Szczesny dan Di Maria sama-sama diharapkan untuk dipanggil kembali ke starting XI setelah memulai dari bangku cadangan terakhir kali, dengan Mattia Perin dan Moise Kean akan digantikan sebagai hasilnya, sementara Juan Cuadrado dan Mattia De Sciglio akan bertarung untuk bek kanan. -tempat belakang.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Nantes vs Juventus

Nantes: Lafont; Victor, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Muhammad