Drama Korea Terbaru 2023 Bisa Jadi Teman Liburan Kamu Seharian, Ada yang 20 Episode

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu yang suka nonton, ada kabar baik di tahun 2023 ini.

Banyak drama Korea (Drakor) yang tayang dengan beragam kisah hingga drama.

Film Drakor ini bisa jadi teman kamu saat liburan karena ada yang sampai 20 episode

Ada 5 rekomendasi film drama Korea terbaik yang cocok untuk kamu tonton.

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru di 2023.

1. Can We Be Strangers

Setelah hampir enam tahun absen dari layar kaca, Kang So-ra kembali ke dunia akting dengan drama bergenre hukum yang berjudul Can We Be Strangers.

Dalam drama tersebut, Kang So-ra akan berperan sebagai Oh Ha-ra, mantan istri dari Goo Eun-beom yang diperankan oleh Jang Seung-jo.

Oh Ha-ra bekerja di sebuah firma hukum yang menangani kasus perceraian dan harus mengatasi kebenciannya terhadap mantan suaminya karena keduanya harus bekerja sama dalam sebuah kasus.

Drama ini akan menyuguhkan kisah bagaimana individu dewasa menghadapi tantangan dalam kehidupan, serta bagaimana pasangan berusia 30-40 tahun menjalani karier, romansa, dan kehidupan mereka dengan baik.

2. Agency

Drama Korea terbaru Agency menampilkan aktris berbakat Lee Bo-young sebagai pemeran utama. Drama yang tayang mulai 7 Januari 2023 ini memfokuskan pada perjuangan wanita untuk meraih kesuksesan dan memecahkan glass ceiling di dunia bisnis.

Bercerita tentang seorang wanita bernama Go A-in ((Lee Bo-young) ) yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berhasil membangun karier di bisnis agensi periklanan.

Dia membuktikan bahwa bisa sukses meskipun datang dari latar belakang yang tidak mampu.