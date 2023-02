PREVIEW Pertandingan Tottenham vs Chelsea, Prediksi Skor, H2H, Live Streaming Pukul 20.30 WIB

Tottenham vs Chelsea di Liga Inggris, prediksi skor akhir, head to head dan link live streaming

BANGKAPOS.COM - Tottenham Hotspur akan menghadapi Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris malam ini, Minggu (26/2/2023) pukul 20.30 WIB. Akankah Antonio Conte dapat menjinakkan mantan timnya?

Artikel ini berisi preview pertandingan, prediksi skor, head to head, line up dan link live streaming Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Tottenham Hotspur memasuki pertandingan ini setelah menang 2-0 atas West Ham United asuhan David Moyes di liga.

Gol di babak kedua dari bek kanan Brasil Emerson Royal dan penyerang Korea Selatan Son Heung-min memastikan kemenangan Tottenham Hotspur.

Chelsea, di sisi lain, kalah 1-0 dari Southampton di liga. Sebuah gol dari gelandang bintang James Ward-Prowse memastikan kesepakatan untuk Southampton.

Berita Tim Tottenham Hotspur vs Chelsea

Ada sedikit pergerakan di ruang perawatan Tottenham akhir-akhir ini, dengan Rodrigo Bentancur , Yves Bissouma , Hugo Lloris dan Ryan Sessegnon semuanya masih absen, dan yang pertama kini telah menjalani operasi yang berhasil pada ruptur ACL-nya - kemungkinan membuatnya tidak tersedia hingga November.

Busur penebusan Emerson berlanjut di derby London akhir pekan lalu, dan pemain Brasil itu harus terus menahan Pedro Porro di slot bek sayap kanan, sementara Oliver Skipp harus memenangkan pertempuran untuk bermitra dengan Pierre-Emile Hojbjerg di tengah.

Memanfaatkan Ben Davies di area bek sayap kiri juga memberikan keuntungan bagi Stellini melawan West Ham, dan setelah mencetak gol dari bangku cadangan untuk keempat kalinya di Liga Premier musim ini, Son - yang tidak 100 persen sebelum pertandingan hari Minggu lalu - dapat berharap untuk segera menggusur Richarlison .

Sementara itu, hasil pertandingan Chelsea melawan Southampton agak dibayangi oleh cedera kepala serius Cesar Azpilicueta , tetapi pemain Spanyol itu kini telah keluar dari rumah sakit dan sedang dalam pemulihan di rumah.

Armando Broja , Christian Pulisic dan Edouard Mendy menemani Azpilicueta di ruang perawatan, tetapi The Blues telah menerima dorongan ganda yang besar dengan N'Golo Kante , yang sekarang kembali berlatih tim dan dilaporkan hampir menandatangani kontrak baru.

Kante belum akan dipertimbangkan untuk beberapa menit, tetapi Potter diharapkan untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan, dengan Mykhaylo Mudryk , Raheem Sterling dan Kai Havertz menargetkan kembali ke sepertiga akhir, sementara Thiago Silva dan Reece James harus cukup fit untuk memulai. di belakang juga.

Prediksi Susunan Pemain Tottenham Hotspur vs Chelsea

Tottenham Hotspur : Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Davies; Kulusevski, Kane, Son

Chelsea : Kepa; James, Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Fernandez; Mudryk, Felix, Sterling; Havertz

Head to Head Tottenham Hotspur vs Chelsea

Dalam 37 pertemuan head-to-head antara kedua belah pihak, Chelsea telah memenangkan 19 pertandingan, kalah delapan kali dan seri 10 kali.