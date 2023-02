PREVIEW Pertandingan Cremonese Vs AS Roma, Prediksi Skor, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - AS Roma akan kembali beraksi di Serie A saat menghadapi Cremonese di Stadion Giovanni Zini, Rabu (1/3/2023) pukul 00.30 WIB.

Cremonese gagal meraih kemenangan liga pertama mereka musim ini saat mereka ditahan imbang 2-2 oleh Torino di Stadio Olimpico.

Pasukan Davide Ballardini kini meraih sembilan hasil imbang dan kalah 14 kali dari 23 pertandingan mereka.

Tuan rumah berada di dasar klasemen dan akan membutuhkan penyelesaian yang kuat untuk musim ini untuk memberi diri mereka kesempatan mengalahkan degradasi, karena mereka duduk 11 poin dari zona aman.

Sementara sisi AS Roma, Jose Mourinho mengamankan tempat mereka di babak 16 besar Liga Eropa UEFA.

Artikel ini adalah preview pertandingan, prediksi skor, head to head, prediksi line up dan link live streaming Cremonese vs AS Roma.

Berita Tim Cremonese Vs AS Roma

Karena Juventus akan mengunjungi Stadio Olimpico pada hari Minggu, dan Roma telah terlibat dalam pertandingan Eropa yang intens selama dua minggu terakhir, Jose Mourinho dapat membuat beberapa perubahan pada lineup awal pada hari Selasa.

Minimal, satu pergantian diperlukan di pertahanan, dengan Chris Smalling absen karena skorsing dan Marash Kumbulla siap sebagai penggantinya.

Sementara itu, Georginio Wijnaldum akan menjadi starter di lini tengah, dan Stephan El Shaarawy kemungkinan akan masuk agar Paulo Dybala bisa diistirahatkan sebelum bertemu mantan klubnya.

Di depan, Andrea Belotti bersaing untuk seleksi dengan Tammy Abraham , yang harus memakai topeng untuk melindungi cedera mata yang diderita Verona.

Sementara Belotti menjalani rekor terpanjangnya tanpa gol di Serie A (22 pertandingan, 701 menit), Abraham gagal mencetak gol dalam enam pertandingan terakhirnya di Serie A melawan tim promosi, mencetak empat gol dalam empat pertandingan pertamanya.

Cyriel Dessers dari Cremonese telah terlibat dalam tiga dari hanya lima gol kandang yang dicetak oleh tuan rumah musim ini, tetapi dia bisa disingkirkan lagi oleh Frank Tsadjout dan David Okereke , yang akan dipasangkan di depan.

Mantan penyerang Roma Felix Afena-Gyan harus bergabung dengan Dessers di bangku cadangan.

Dengan Johan Vasquez kembali dari suspensi dan kemungkinan besar kembali ke pertahanan, absennya Vlad Chiriches - satu-satunya masalah kebugaran Grigiorossi - tidak akan dirasakan oleh Davide Ballardini.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Cremonese Vs AS Roma