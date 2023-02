PREVIEW Pertandingan Juventus vs Torino, Prediksi Skor, H2H, Link Live Streaming

Juventus vs Torino

BANGKAPOS.COM - Derby Turin akan tersaji tengah pekan ini saat Juventus menjamu Torino dalam lanjutan Liga Italia serie A, Rabu (1/3/2023) pukul 02.45 WIB.

Artikel ini adalah preview pertandingan, prediksi skor, head to head, prediksi susunan pemain (line up), live streaming Juventus vs Torino.

Tuan rumah tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencatat lima kemenangan dalam periode itu.

Mereka membuat tiga kemenangan berturut-turut di liga karena gol dari Moise Kean dan Angel di Maria membantu mereka mengalahkan Spezia Minggu lalu.

Mereka melanjutkan performa gemilang mereka di babak playoff sistem gugur Liga Eropa UEFA saat mereka mengalahkan Nantes 3-0 di leg kedua untuk mencatat kemenangan agregat 4-1.

Torino hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan tanpa kemenangan dalam dua pertandingan liga terakhir mereka.

Dalam pertandingan sebelumnya, gol dari Antonio Sanabria dan Wilfried Singo membantu mereka menahan imbang Cremonese 2-2.

Berita Tim Juventus vs Torino

Setelah keduanya kembali ke lineup Juventus pada pertengahan pekan, Wojciech Szczesny dan mantan bek Torino Bremer akan melanjutkan tugas Serie A dalam derby - yang terakhir kembali dari larangan domestik tepat waktu untuk menghadapi mantan klubnya.

Namun, Manuel Locatelli kini harus menjalani skorsing, sementara Paul Pogba dan Arkadiusz Milik masih belum bisa dimainkan.

Angel Di Maria harus menjadi starter untuk mendukung Dusan Vlahovic di lini depan, dan merupakan pemain Juve yang paling produktif di tahun 2023: di samping eksploitasinya di Eropa, Di Maria telah menciptakan 20 peluang, mencetak tiga gol, dan memberikan dua assist di Serie A sejak awal Januari .

Sementara itu, Vlahovic mencetak satu-satunya gol di pertandingan sebelumnya, dan hanya tiga penyerang Juventus yang berhasil mencetak gol di kedua derby Turin musim apa pun sejak 1994: Gianluca Vialli (1995-96), Gonzalo Higuain (2016-17) dan Cristiano Ronaldo ( 2018-19).

Satu-satunya pemain dalam skuat Torino yang mencetak gol melawan Juventus di Serie A adalah penyerang tengah Antonio Sanabria , yang mencetak lima gol liga musim ini dan sekarang bisa menyamai rekor terbaik pribadinya (enam di musim 2021-22 dan 2019-20).

Dia mulai di puncak formasi favorit Ivan Juric 3-4-2-1, dan dengan absennya Nikola Vlasic - yang bergabung dengan Valentino Lazaro , David Zima dan Pietro Pellegri di meja perawatan - Aleksei Miranchuk dan Nemanja Radonjic harus tampil di belakang Paraguay.

Samuele Ricci hampir pulih sepenuhnya dari cedera dan berharap bisa duduk di bangku cadangan, tetapi dengan Ronaldo Vieira absen selama beberapa minggu ke depan, sesama rekrutan Januari Ivan Ilic mungkin akan bermain di lini tengah. Ola Aina absen karena skorsing, jadi gol kemenangan Wilfried Singo minggu lalu akan membuat pemain Pantai Gading itu mendapat tempat di sayap kanan.

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Torino