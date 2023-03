PREVIEW Pertandingan Fiorentina vs AC Milan, Prediksi Skor, Line Up dan Link Live Streaming

Fiorentina vs AC Milan

BANGKAPOS.COM - Fiorentina akan menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Italia, Minggu (5/3/2023), pukul 02.45 WIB. Juara bertahan saat ini terancam keluar dari Zona Liga Champions.

Fiorentina menyambut juara bertahan AC Milan di Stadio Artemio Franchi di Serie A.

Kedua tim telah melihat peningkatan dalam pertandingan terakhir dan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka di seluruh kompetisi.

Fiorentina telah memenangkan tiga pertandingan dalam periode itu. sementara Milan memenangkan keempatnya.

Artikel ini adalah preview pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), line up dan link live streaming, Fiorentina vs AC Milan.

Berita Tim Fiorentina vs AC Milan

Setelah menemukan formula kemenangan dalam beberapa pekan terakhir, Stefano Pioli terpaksa melakukan setidaknya beberapa perubahan pada Sabtu malam, karena Rade Krunic dan Rafael Leao harus menjalani skorsing untuk akumulasi pemesanan.

Sejak awal musim lalu, Milan telah melewatkan lima pertandingan Serie A, dengan Milan memiliki persentase kemenangan 40 persen. Dengan Leao di lapangan, angka itu naik menjadi 67%.

Sayangnya tidak tampil bagus sejak didatangkan musim panas lalu, Charles De Ketelaere akan menggantikan penyerang Portugal itu untuk mendukung striker sentral Olivier Giroud karena Brahim Diaz tidak tersedia; Zlatan Ibrahimovic akan siap untuk cameo lain dari bangku cadangan.

Fiorentina, bersama dengan Roma, lawan favorit Ibrahimovic di Serie A, dan dengan menambahkan satu gol lagi ke 11 golnya melawan mereka sejauh ini, dia akan menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah divisi teratas Italia (berusia 41 tahun dan 152 hari). - menyalip pemain Milan lainnya, Alessandro Costacurta (41 tahun 25 hari).

Bertujuan untuk menghentikan Ibra, Giroud dan kawan-kawan, pemain Fiorentina Nikola Milenkovic kembali dari cedera untuk mengambil tempat di bangku cadangan versus Verona, jadi sekarang harus menggantikan Lucas Martinez Quarta dan rekannya Igor di jantung pertahanan tuan rumah.

Striker Arthur Cabral bersiap untuk mengalahkan Luka Jovic untuk tampil di depan, dengan Riccardo Saponara salah satu dari beberapa pemain yang bersaing untuk menjadi starter di kedua sisi pemain Brasil itu dalam formasi 4-3-3 Vincenzo Italiano. Saponara melakukan debutnya di Serie A untuk Milan pada tahun 2013, dan mereka juga menjadi tim yang paling sering dibobolnya di divisi teratas (empat).

Selain keraguan tentang kebugaran Milenkovic, hanya Aleksa Terzic yang dipastikan akan absen untuk Viola, setelah mengalami cedera paha pada hari Senin.

Prediksi Susunan Pemain Fiorentina vs AC Milan

Kemungkinan starting lineup Fiorentina:

Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzales, Cabral, Saponara

Kemungkinan Susunan Pemain AC Milan:

Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud

Head to Head Fiorentina vs AC Milan