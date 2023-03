Hasil Liga Champions Tottenham Hotspur Vs AC Milan, Jalan Panjang Maignan

Tribunnews

Statistik pertandingan Tottenham Hotspur Vs AC Milan dalam leg ke-2 babak 16 besar Liga Champions di Stadion Tottenham, London, Kamis (9/3/2023) dini hari. Hasil imbang 0-0 cukup membawa Milan melenggang ke babak berikutnya. Maignan menjadi man of the match saat Milan saat menahan imbang Tottenham Hotspurs 0-0 dalam leg ke-2 babak 16 besar Liga Champions di Stadion Tottenham, London, Kamis (9/3/2023) dini hari.