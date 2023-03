Cara Nonton Everything Everywhere All at Once, Film Terbaik Oscar 2023

Film Everything Everywhere All at Once

BANGKAPOS.COM - Everything Everywhere All at Once berhasil terpilih menjadi film terbaik Oscar 2023 yang digelar di Dolby Theater di Los Angeles, Minggu (12/3/2023) waktu setempat.

Film ini bersaing dengan All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, dan Women Talking untuk memenangkan kategori Best Picturer Oscar 2023.

Baca juga: Jadi Bandar Narkoba, Anak Biduan Lilis Karlina Ditangkap, Umurnya Masih 15 Tahun

Baca juga: Fakta-fakta Mantri Suntik Kepala Desa Hingga Tewas, Ini Kronologi, Motif, dan Isu Sakit Hati

Secara umum dari 11 nominasi, film garapan duo sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert itu total membawa pulang 7 Piala Oscar.

Everything Everywhere All at Once sempat hadir di bioskop Tanah Air pada 22 Juni 2022.

Cara nonton Everything Everywhere All at Once

Meski sudah tak tayang di bioskop, film tersebut kini tersedia di layanan streaming HBO GO yang bisa diakses oleh para penikmat film di Indonesia.

Dari situs HBO GO Asia, layanan tersebut bisa diakses dengan berlangganan terlebih dahulu sebesar Rp 33.000 per bulan.

Selain HBO GO, film yang dibintangi Michelle Yeoh itu juga bisa disaksikan melalui layanan Apple TV atau iTunes dari Apple.

Adapun 7 Piala Oscar yang diraup oleh film tersebut adalah best picture, best director, best original screenplay, best lead actress, best supporting actress, best supporting actor, dan best editing.

Secara rinci, duo sutradara Daniel Scheinert dan Daniel Kwan menang sutradara terbaik, Michelle Yeoh sebagai aktris terbaik, Ke Huy Quan memenangi aktor pendukung terbaik dan Jamie Lee Curtis menyabet predikat aktris pendukung terbaik.

Beberapa minggu sebelum Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once juga memenangkan empat penghargaan di SAGs, rekor kemenangan terbanyak dalam satu film di SAGs tahun ini.

Karya dari Dan Kwan dan Daniel Scheinert ini dibintangi oleh sederet aktor kenamaan seperti Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, dan Jenny Slate.

Sinopsis Everything Everywhere All at Once

Film ini terbagi dalam tiga bagian yang sesuai dengan judulnya: Everything, Everywhere, dan All at Once.

Film berdurasi 2 jam 20 menit ini mengisahkan tentang seorang wanita keturunan Tionghoa-Amerika bernama Evelyn Quan Wang.

Bersama dengan suaminya, Waymond, Evelyn menjalankan usaha laundry. Usaha yang mereka jalankan sedang mengalami masalah hingga didatangi oleh agen IRS (Internal Revenue Service).