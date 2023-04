Rekap Hasil Semifinal All England 2023, All Indonesia Final Tercapai

Rekap Hasil All England 2023- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tantang Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di babak final All England 2023, Minggu (19/3/2023) malam WIB.

BANGKAPOS.COM- Berikut rekap hasil Wakil Indonesia pada semifinal All England 2023:

Dua wakil ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berhasil meraih kemenangan pada semifinal All England 2023.

Kemenangan itu praktis membuat Indonesia mengunci satu gelar juara dalam turnamen BWF World Tour Super 1000 bertajuk All England 2023.

Ganda putra Indonesia berhasil mewujudkan all Indonesian final dalam dua edisi terakhir All England.

Ahsan/Hendra mewujudkan all Indonesian final bersama Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana,.

Kini, Ahsan/Hendra kembali mencapai partai puncak All England 2023 dan akan melawan Fajar/Rian untuk memperebutkan gelar juara.

Satu di antara pasangan Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian akan naik ke podium tertinggi All England 2023. Adapun rangkaian final All England 2023 yang memuat duel sesama wakil Indonesia, Ahsan/Hendra vs Fajar/Rian, dijadwalkan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu (19/3/2023).

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan membeberkan resepnya berhasil menembus final All England 2023, Sabtu (18/3/2023). (PBSI)

Sebelum mencapai final, Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian lebih dulu berjuang dalam rangkaian semifinal, Sabtu (18/3/2023).

Ahsan/Hendra dipaksa berjuang hingga rubber game saat melakoni semifinal kontra wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Setelah berjuang 68 menit di lapangan, Ahsan/Hendra sukses memenangi pertandingan dengan skor 21-15, 19-21, dan 29-27.

Sementara itu, Fajar/Rian juga harus meladeni perlawanan sengit dari wakil China lainnya, yakni He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Fajar/Rian baru bisa memastikan kemenangan setelah berjuang selama 45 menit.

Ganda putra terbaik dunia itu menang straight game atau dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17.

Kemenangan Fajar/Rian itulah yang kemudian memastikan terciptanya all Indonesian final di sektor ganda putra.