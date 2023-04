Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris, Arab dan Indonesia

BANGKAPOS.COM - Umat Islam bersuka cita menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada Sabtu (22/4/2023).

Banyak cara merayakan hari kemenangan setelah sebulan menjalankan ibadah puasa dan amalan sunnah lainnya di bulan Ramadhan.

Satu di antara kebiasaan umat Islam saat lebaran adalah silaturahmi dan saling bermaaf-maafan.

Tentu saja tidak semua umat muslim silaturahmi dengan cara bertatap muka langsung karena faktor jarak dan waktu.

Nah, bagi umat muslim yang tidak bisa berkunjung langsung dari rumah ke rumah, ada cara lain untuk mengucapkan selamat lebaran Idul Fitri.

Caranya adalah mengirim ucapan selamat Idul Fitri melalui chat WhatsApp, ataupun mengunggahnya ke sosial media Facebook maupun Instagram.

Berikut kumpulan kata-kata mutiara ucapan selamat lebaran Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia.

Ucapan selamat Idul Fitri berisi tentang permintaan maaf, puji syukur dan doa yang bisa ditujukan untuk keluarga, orang terdekat, sahabat, teman kantor atau umat muslim umumnya.

Ucapan Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Inggris

1. I am thankful to Allah because he blesses me with two wonderful days in a year to be with the people I love and care about most in my life! Happy Eid Mubarak.

Aku bersyukur kepada Allah karena dia memberkatiku dengan dua hari yang indah dalam setahun untuk bersama orang yang paling aku cintai dan sayangi dalam hidupku. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

2. Dear mom and dad, I feel so lucky to have parents like you to spend the day with. You have been the reason why every Eid day seems like a day I spend in heaven. Eid Mubarak to you!

Ayah dan ibu yang tersayang, aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian untuk menghabiskan hari bersama. Kalian telah menjadi alasan mengapa setiap hari Idul Fitri tampak seperti hari yang aku habiskan di surga. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

3. The month of Ramadhan has left us my friend, and the joyous occasion of Eid is present before us once more. May we all enjoy the festivities of Eid.