BANGKAPOS.COM - Bukan Ariel Noah, kabar Pacaran BCL dan Tiko Aryawardhana Kembali Disorot Gara-Gara Hal Ini.

Ternyata bukan Ariel Noah sosok pria yang dikabarkan dekat dengan Bunga Citra Lestari atau BCL tapi Tiko Aryawardhana.

Belakangan hububgan keduanya kembali disorot karena ada momen keduanya terlihat kompak.

Hal ini membuat dugaan hubungan asmara Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Tiko Aryawardhana masih jadi sorotan.

Terbaru, BCL kembali menunjukkan momen kebersamaannya dengan pria berkepala plontos tersebut saat merayakan lebaran Idul Fitri.

Ditilik dari unggahan terbaru BCL di akun Instagram pribadinya, ibu satu anak itu terlihat merayakan lebaran dengan penuh kehangatan bersama orang-orang terdekatnya.

"Celebrating Raya at home with family and friends.. Minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin.," tulis BCL.

Namun yang membuat warganet salah fokus alias salfok adalah potret BCL dan Tiko Aryawardhana yang kompak mengenakan pakaian seragam lebaran.

Pakaian seragam yang dikenakan Tiko Aryawardhana bahkan selaras dengan keluarga besar BCL.

BCL dan Tiko Aryawardhana berseragam kala lebaran. (Instagram @bclsinclair)

Warganet sontak berkomentar seraya menyinggung dugaan hubungan asmara antara BCL dan Tiko Aryawadrhana yag masih misterius.

"Wooww, udah ada yang ikut pake seragam," tulis warganet.

"kok sragaman kl sdh punya istri?," sahut warganet lain.

"Waaaww udah ada yg ikut pakek seragam niihh,' timpal warganet lainnya.

Hingga kini baik BCL maupun Tiko Aryawadhana sendiri belum pernah buka suara mengenai dugaan keduanya menjalin hubungan asmara.