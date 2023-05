Dilah Andini Mahasiswi Polman Babel Raih Beasiswa IISMA ke Taiwan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dilah Andini menjadi satu di antara mahasiswi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ( Polman Babel), yang lolos seleksi Program International Student Mobility Awards (IISMA) untuk mendapatkan beasiswa ke Taiwan.

Perempuan berusia 19 tahun ini memilih Lunghwa University of Science and Technology Taiwan sebagai tempat memperdalam ilmunya.

Secara khusus, Dilah Andini menyampaikan rasa bahagianya setelah diumumkan menjadi salah satu nama yang bisa mendapat kesempatan belajar di luar negeri tanpa biaya.

"Bahagia, bersyukur, bisa diberi kesempatan yang luar biasa, bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Karena dari kecil memang ingin bisa ke luar negeri," ucap Dilah.

Ia juga mengisahkan ketertarikan ikut serta pada program IISMA, timbul ketika mendengar cerita langsung dari dua mahasiswa angkatan sebelumnya yang diberangkatkan ke Jerman dan Taiwan.

Dilah Andini (19) mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel) yang lolos seleksi Program International Student Mobility Awards (IISMA) beasiswa ke Taiwan.

"Selain berkaca dari mereka, setelah mendapat sosialisasi dari kampus tambah tertarik. Awalnya juga agak takut, setelah tau dibiayai seluruhnya baru semangat," tuturnya.

Meski begitu, mahasiswi yang lahir di Kota Sungailiat ini mengaku dirinya juga harus melalui beberapa kali tes penyaringan, sebelum bisa dipastikan lolos pada program ini.

"Ada sekitar empat tahap, pertama ada pembekalan dari kampus. Setelah itu rangkaian tes, ada penulisan esai sampai wawancara pakai bahasa inggris," ucap Dilah.

Untuk itu, jelang keberangkatannya ke Taiwan pada 25 Agustus nanti, dirinya terus mempersiapkan diri terutama mengenai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

"Untuk visa paspor itu sudah mulai dipersiapkan, sama belajar mengenai bahasa di sana juga. Sama persiapan mental sih, rasa takut pasti ada. Tapi dengan dukungan orang tua, serta doa dan teman-teman satu kampus lainnya Insyaallah semuanya akan terasa aman," pungkasnya.

Sandang Juara Dayang Intelegensia Bangka Barat 2022

Dilah Andini memiliki prestasi lain, yakni menyandang Juara Dayang Intelegensia Kabupaten Bangka Barat 2022.

"Awal bisa ikut itu audisi Bujang Dayang itu, karena kebetulan juga digelar di kampus Polman Babel. Dari situ saya mencoba ikut seleksi awal, alhamdulillah lolos" ungkap Dilah pada Bangkapos.com, Rabu (10/5/2023).

Dilah menyampaikan sejak proses awal itu, kemudian dia harus melalui beberapa tahapan penyaringan, hingga akhirnya terpilih menjadi peserta yang masuk tahap semi final dengan nomor urut 02.

"Mengikuti berberapa tahapan yang diadakan, seperti Yamaha challenge, Betason challenge. kemudian menjalani karantina selama 3 hari mengikuti beberapa challenge itu," tuturnya.

Dari pengalaman itu, menurutnya memberikan banyak hal dan pelajaran seperti melatih keterampilan berbicara di depan orang, manajemen waktu how to be a beauty pageant as well, time management, dan lain-lain sesuai dengan tagline Bujang Dayang Bangka Barat

"Alhamdulillah, jadi pemenang Dayang Intelegensia Bangka Barat 2022. Tidak menyangka juga," terangnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)