Fakta-fakta Menarik Film Hello Ghost Remake Film Korea, Diperankan Onadio Leonardo dan Enzy Storia

Hello Ghost (2023)

BANGKAPOS.COM - Dunia perfilman Indonesia kembali membuat remake film Korea.

Usai film Miracle in Cell No. 7, kini giliran Hello Ghost yang bisa dinikmati versi Indonesia-nya.

Mengusung genre horor komedi, film ini akan dirilis pada tanggal 11 Mei 2023. Sebagai informasi, Hello Ghost sebelumnya rilis tahun 2010.

Film ini begitu menarik perhatian penonton dengan jalan ceritanya. Hello Ghost Korea dibintangi Cha Tae Hyun, Kang Ye Won, dan Ko Chang Seok.

Nah, sebelum bisa disaksikan besok, berikut ini fakta-fakta menarik film Hello Ghost (2023):

1. Perubahan jadwal rilis

Awalnya film Hello Ghost direncanakan akan tayang pada bulan Oktober 2022 lalu.

Seperti yang ditayangkan di Falcon Showcase 2022 bahwa Hello Ghost menjadi salah satu film yang akan dirilis pada akhir tahun 2022.

Namun, karena suatu hal akhirnya pihak produksi memutuskan untuk mengubah jadwal perilisan menjadi 11 Mei 2023.

2. Onadio Leonardo sebagai pemeran utama

Nama Onadio Leonardo mungkin sudah tidak asing lagi bagi pecinta musik.

Onad memang lebih dikenal sebagai vokalis dari grup band Killing Me Inside.

Sebelumnya, Onad sudah pernah membintangi beberapa film seperti Pretty Boys, The Last Prank, dan World Agent.

Melalui film ini Onad akan mencoba tantangan baru menjadi tokoh utama dari film bergenre horor komedi.