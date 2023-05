Film Original Netflix Royalteen: Princess Margrethe Tayang Hari Ini, Berikut Sinopsisnya!

BANGKAPOS.COM- Sebuah film original Netflix terbaru dijadwalkan tayang hari ini, 11 Mei 2023 berjudul Royalteen: Princess Margrethe.

Royalteen: Princess Margrethe adalah film dari Nowegia yang disutradarai Ingvild Søderlind.

Film ini menyuguhkan kisah drama kehidupan ala-ala kingdom dalam sajian film berdurasi 1 jam 38 menit.

Film ini merupakan sekuel dari film sebelumnya yaitu pesta prom yang berakhir dengan drama besar untuk putri Margrethe.

Film ini cocok disaksikan bagi Anda yang menyukai film dengan aroma kerajaan.

Pasalnya Royalteen: Princess Margrethe menceritakan tentang drama yang terjadi di kerajaan Norwegia.

Berikut sinopsisnya!

Film bergenre drama ini berkisah tentang Putri Margrehte yang tidak berani memberi tahu siapa pun tentang hal yang telah terjadi pada malam dia dirawat di rumah sakit.

Hal itu agar tak ada siapapun keluarga di kerajaan Norwegia yang menangung malu.

Kemudian, Margrethe mendengar kabar bahwa kerajaan Denmark akan datang untuk berkunjung.

Margrethe memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan pangeran Alexander yang sudah mengobrol dengannya selama berbulan-bulan.

Saat drama keluarga mulai menumpuk di kerajaan Norwegia, Margarethe harus menemukan pijakannya tidak hanya sebagai putri yang kuat dan berkuasa, tetapi juga sebagai wanita muda dalam usahanya mencari cinta.

Tba-tiba keluarga kerajaan Denmark berencana untuk mengunjungi Norwegia dan putri Margrethe bertemu dengan pangeran tampan.

Putri dan pangeran saling mengobrol dan semakin akrab. Drama keluarga mulai menumpuk untuk keluarga kerajaan Norwegia.

Putri Margrethe menemukan dirinya tersesat antara merawat keluarga, menggambarkan dirinya sebagai putri yang kuat dan menjadi rentan dalam usahanya mencari cinta.

Daftar Pemain Royalteen: Princess Margrethe

Elli Rhiannon Müller Osborne

Princess Margrethe



Ines Høysæter Asserson

Lena



Mathias Storhøi

Prince Kalle



Frode Winther

The King



Anderz Eide

Jens



Ina Dajanna Ervik

Tess



Filip Bargee Ramberg

Arnie



Kirsti Stubø

The Queen



Pål Richard Lunderby

TV Journalist from TV2



Amalie Sporsheim

Ingrid

Bagi yang penasaran, saksikan filmnya di Netflix ya hari ini, selamat menonton.

(Bangkapos.com/Vigestha Repit)