Siapa Andi Annisa, Wanita yang Diduga Selingkuh dengan Fandy Christian, Disindir Mendalami Peran

BANGKAPOS.COM- Artis FTV Andi Annisa baru-baru ini ramai diperbincangkan usai diduga menjadi wanita selingkuhan aktor Fandy Christian.

Prahara rumah tangga artis Fandy Christian dan Dahlia Poland mendadak bikin publik geger.

Kerap memamerkan momen romantis, siapa sangka rumah tangga pasangan ini diterpa isu tak sedap.

Fandy Christian diduga berselingkuh dengan lawan mainnya di sebuah sinetron yakni Andi Annisa.

Andi Annisa diketahui merupakan lawan main Fandy Christian di Sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Kabar tersebut bahkan dibongkar sendiri oleh istri Fandy Christian, Dahlia Poland melalui Instagram.

Dahlia Poland menyindir Andi Annisa, sosok wanita yang diduga selingkuh dengan Fandy Christian.

Sebelumnya Dahlia Poland mengunggah tangkapan layar berisi chat mesra yang tampaknya merupakan obrolan Fandy Christian dan Andi Annisa.

Selain itu, Dahlia Poland juga menyebut Andi Annisa terlalu mendalami perannya di sinetron hingga terbawa perasaan ke dunia nyata.

"Do good and good will come to you ceunah,"

"Mendalami peran mungkin," tulis Dahlia Poland.

Ibu tiga anak itu juga membeberkan jika Andi Annisa memiliki panggilan spesial untuk Fandy Christian.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tutur Dahlia Poland.

Usai disindir habis-habisan oleh Dahlia Poland, akun media sosial Andi Annisa ramai diserbu netizen.