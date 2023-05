Jangan Lewatkan War Tiket Terakhir Coldplay Hari Ini 19 Mei 2023, Ini Link dan Tipsnya!

BANGKAPOS.COM - Tiket konser grup band Coldplay terakhir bisa dibeli pada hari ini, Jumat 19 Mei 2023 pada pukul 10.00 WIB.

Tiket yang dijual hari ini dapat diakses melalui laman coldplayinjakarta.com.

PK Entertainment selaku promotor akan menjual tiket konser untuk publik pada hari ini, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.

"Public On-Sale starts on 19 May 2023 at 10 a.m. (GMT+7 / Jakarta Local Time)," tulis akun @pkentertainment.id, Selasa (16/5/2023).

Grup band asal Inggris itu pertama kalinya akan beraksi di Indonesia. Coldplay akan mengguncang Jakarta pada 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno.

Ini merupakan konser pertama Coldplay di Indonesia, setelah pada 2017 lalu pernah batal menggelar konser.

Harga tiket termasuk pajak Bagi Anda yang belum mengetahui harga tiket konser Coldplay, berikut kami sajikan harga di 11 kategori yang sudah termasuk pajak:

Ultimate Experience (CAT 1) : Rp 13,2 juta

My Universe (festival): Rp 6,84 juta

CAT 1 (numbered seating): Rp 6 juta Fastival (free standing): Rp 4,2 juta

CAT 2 (numbered seating): Rp 4,8 juta

CAT 3 (numbered seating): Rp 3,9 juta

CAT 4 (numbered seating): Rp 3 juta

CAT 5 (numbered seating): Rp 2,1 juta