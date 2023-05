Mantap Ceraikan Natasha Rizky, Momen Desta Dinasihati Indro Warkop Disorot : Jodoh di Tangan Tuhan

BANGKAPOS.COM - Kehidupan rumah tangga artis presenter Deddy Mahendra Desta atau Desta dengan Natasha Rizky belakangan terus jadi sorotan.

Mantap men ceraikan Natasha Rizky, momen Desta di nasihati Indro Warkop disorot lagi.

Indro Warko me nasihati Desta soal per ceraian karena salah memilih pasangan yang tepat dan umur jodoh yang pendek.

Perlu diketahui, nasihat ini disampaikan Indro Warkop jauh sebelum kabar Desta men ceraikan Natasha Rizky.

Adapun kala itu Indro Warkop menyinggung soal jodoh memang di tangan tahun namun cerai atau tidak kembali ke manusianya.

Berawal dari Desta menanyakan soal sosok istri almarhumah Indro Warkop dinilai sebagai pasangan tepat

"Kadang-kadang kalau seperti ini, Om Indro kan kebetulan memilih pasangan yang tepat untuk bisa jadi belahan. Kadang-kadang ada juga yang sampai orang akhirnya divorce ( cerai) itukan karena dia tidak mendapatkan itu gitu. Nah itu dia sudah berjanji, itu gimana Om Indro?" tanya Desta.

Mendengar pertanyaan itu, Indro Warkop lantas memberikan jawaban dan me nasihati sang presenter.

"Itukan manusianya. Janji lo tetap pada Tuhan. Itu tanggung jawab lo. Kebetulan aja gua, makanya gua juga nggak bilang bahwa gue sukses atau apa, kan enggak. Ya itu lah usaha lo," ungkap Indro Warkop.

"Jodoh itu di tangan Tuhan. Percaya. Tapi tidak jodoh, jodoh pendek, jodoh panjang, itu udah urusan manusia bukan urusan Tuhan pak. Enak aja nyalahin Tuhan gitu," imbuhnya.

Desta pun kembali menanyakan perihal per ceraian.

"Kalau dia menikah lagi misalnya cerai, jodohnya ternyata dia anggapnya yang itu, yang satu lagi (istri baru), gimana?" tanya Desta lagi.

Sahabat baik mendiang Dono dan Kasino itu kembali memberikan penjelasan.

"Dia kan cerai kan? Nggak ada urusan. Berartikan menjadi tidak jodoh kalau cerai, itu karena manusianya. Ketika tidak berjodoh ya itu urusan berdua (suami istri) itu. Kenapa? Karena nggak cocok budaya. Hanya itu pak," terang Indro Warkop.