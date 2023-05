PREDIKSI SKOR Man Utd vs Fulham Malam Ini, Highlights, Head to Head, Line Up dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM, - Manchester United akan menjamu Fulham di laga pekan 38 Liga Inggris 2022/2023, Minggu (28/5/2023).

Laga Man United vs Fulham akan digelar di Old Trafford, Kick Off mulai pukul 22.30 wib.

Pertandingan ini merupakan pertandingan terakhir Liga Inggris atau Premier League musim ini.

Tak hanya laga Man Utd vs Fulham, laga pekan terakhir ini akan digelar serentak 10 pertandingan.

Di laga pamungkas ini melawan Fulham, tak akan disia-siakan oleh Man United.

Meskipun tiket Liga Champions sudah ditangan, namun The Reds Devil bisa saja finish di tempat keempat bila menelan kekalahan.

Man Utd saat ini berada di tempat ketiga dengan 72 poin, hanya selisih 2 poin dengan Newcastle yang berada ditempat keempat.

Highlihts dan Preview Pertandingan

Pertandingan Man United vs Fulham di laga terakhir Liga Inggris ini bakal berlangsung seru dan ketat.

Skuad di The Reds Devils berpeluang besar untuk mengakhiri musim dengan kemenangan.

Di tiga laga terakhir, skuad MU dibawah asuhan Erik Ten Hag meraih kemenangan.

Menjamu Fulham, MU berpeluang untuk meraih kemenangan keempatnya secara beruntun.

Dan di 2 laga terakhir, Man United tak terkalahkan di kandang sendiri, Old Trafford.

Sedangkan dari catatan pertandingan 5 laga terakhir kontra Fulham, skud The Reds Devils juga tak terkalahkan.

Dari 5 laga, Man United memenangkan 4 laga dan hanya 1 kali seri.