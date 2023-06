Bak Kakak Adik, Ini Potret Rafathar dan Jaehyun NCT yang Dibilang Mirip Saat Ketemu di Andara

BANGKAPOS.COM - NCT, DoJaeJung (Doyoung, Jaehyun, Jungwoo) baru-baru ini berkunjung ke rumah Raffi Ahmad di Andara, Jakarta Selatan.

Momen langka ini pun tentunya diabadikan di YouTube RANS Entertainment. Di balik hebohnya Raffi Ahmad bisa mengundang idol KPOP yang begitu ngehit saat ini, kebersamaan Rafathar dan para member NCT DoJaeJung juga jadi sorotan.

Betapa tidak, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad selama ini kerap dimirip-miripkan dengan sosok Jaehyun.

Momen lucu terekam dalam pertemuan mereka. Nagita Slavina sempat menyuruh sang putra salim kepada tiga idol tersebut.

Rafathar awalnya salim ke Jaehyun. Namun mendadak Jaehyun salim balik ke Rafathar yang membuat Raffi tertawa kencang.

"So younger do that (yang lebih muda yang melakukan itu)," jelas Nagita Slavina kepada Jaehyun, dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Kamis (1/6/2023).

Nagita Slavina kemudian menceritakan kepada Jaehyun pendapat netizen bahwa dia mirip Rafathar.

"A lot of Indonesian fans said that Rafathar looks like Jaehyun. A lot of fans said that," ungkap Nagita.

Nagita lalu memperlihatkan foto kolase yang menyandingkan Rafathar dengan Jaehyun yang dibuat oleh fans Kpop di media sosial.

Doyoung dan Jungwoo terkejut melihat foto tersebut. Jaehyun lalu mengelus kepala Rafathar dan merangkulnya.

Selain memotong tumpeng nasi kuning, Raffi dan Nagita mengajak DoJaeJung keliling rumah barunya.

DoJaeJung terlihat mengagumi kamar Rafathar, apalagi di kamar itu ada tempat khusus bermain game.

Raffi bahkan berguling di tempat tidur Rafathar diikuti sang putra dan Jungwoo.

Jaehyun sempat memperhatikan kumpulan medali emas yang ada di kamar Rafathar dan bertanya kompetisi apa yang dimenangkannya.