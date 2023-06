Junior Roberts Bantah Pernah Selingkuh dengan Rebecca Klopper

BANGKAPOS.COM - Jagat maya saat ini masih terus membicarakan artis cantik Rebecca Klopper.

Rebecca diketahui absen saat jumpa pers serial terbarunya, Mozachiko pada Jumat (2/6/2023).

Di momen itulah, Junior Roberts, lawan main Rebecca mengklarifikasi soal tudingan per selingkuhan mereka pada 2021 lalu.

Ya, pria yang akrab disapa Juju ini sempat digosipkan selingkuh dengan Rebecca dari Hanggini.

Junior mengatakan hubungannya dengan Rebbecca hanya sebatas teman. Ia memastikan video yang sempat beredar hanyalah sebatas adegan untuk kepentingan serialnya saja.

“Enggak ada hubungan, kita berteman,” kata Junior di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

Saat ditanya apakah video atau foto yang viral tersebut adalah adegan untuk serial Mozachiko, Junior Roberts tak menjawab secara gamblang.

“Aku tuh, aku enggak mau klarifikasi apa-apa, tapi emang adegannya, bahkan kalau kalian nonton episode 1 ada adegan apa kalian juga pasti tahu. Aku enggak mau klarifikasi, nanti juga pelan-pelan bakal ketahuan, tinggal nonton aja seriesnya,” ucap Junior.

“Pokoknya, aku tuh enggak mau klarifikasi apa-apa. Jadi, kalian nonton web series ini, dan kalian cerna sendiri dan pikir sendiri itu benar apa enggak (video itu),” lanjut Junior.

Junior juga tak memusingkan adanya isu selingkuh dengan Rebecca. Adanya isu per selingkuhan itu juga tak membuatnya down.

“Kalau aku enggak peduli sih. Aku bukan tipikal yang 'wah, orang ngomong gini', terus aku nge-down terus mojok sendiri, enggak sih.

Orang mau ngomong apa terserah, kalian juga kalau lihat Instagram aku waktu itu, aku juga kayak bodo amat aja. Terserah,” kata Junior.

“Which is mulut kalian, terserah kalian mau ngomong apa, ya sudah hak kalian. Hak aku ya aku pengin diam aja. Terserah kalian,” tutur Junior.

Adapun Hanggini sempat menjadi trending topik di Twitter karena isu per selingkuhan itu.