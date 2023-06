Harga HP Samsung Galaxy S23 Series, Spek Tak Ada Lawan, Diskon Hingga Rp 2,5 Juta

BANGKAPOS.COM, - Tak hanya memiliki ponsel android kelas menengah, Samsung juga memiliki ponsel kelas atas dengan harga yang sangat fantastis.

Tentunnya harga yang ditawarkan sebanding dengan teknologi serta fasilitas yang disematkan.

Ponsel tersebut yakni Samsung Galaxy S23 Series atau dikenal dengan trio S23 Series yang dirilis awal Februasi 2023.

Trio S23 series tersebut yakni Samsung Galaxy S23 reguler, Samsung Galaxy S23 Plus, dan Samsung Galaxy S23 Ultra.

Spesifikasi trio Samsung Galaxy S23 Series ini tak jauh berbeda mengikuti harganya.

Untuk spek tertinggi disematkan pada Samsung Galaxy S23 Ultra, kemudian diikuti S23 Plus dan S23.

Samsung Galaxy S23 Series ini selain canggih, juga diklaim merupakan ponsel ramah lingkungan.

Hampir sebagian komponennya merupakan produk daur ulang.

Salah satunya adalah kemasan Samsung Galaxy S23 yang dibuat dari kertas daur ulang.

Dari tiga ponsel Galaxy S23 series tersebut adalah Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra merupakan ponsel dengan spesifikasi yang tertinggi dimiliki oleh Samsung saat ini.

Dimensi body nya berukuran 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234 gram; dilengkapi dengan Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised).

Layar Galaxy S23 Ultra: Dynamic AMOLED 2X 6,8 inci, resolusi 1.440 x 3.088 piksel, refresh rate 120 Hz, HDR10+, tingkat kecerahan hingga 1.750 nits, Corning Gorilla Glass Victus 2

Chipset pada Galaxy S23 Ultra sudah menggunakan Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm).