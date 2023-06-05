Berita Pangkalpinang
PPDB 2023 SD di Pangkalpinang Mulai Hari Ini, Ini Daftar Lengkap SD Negeri dan Swasta Serta Kuotanya
Hari ini PPDB 2023 jenjang SD dimulai. Berikut daftar lengkap SD di Pangkalpinang, baik negeri dan swasta.
Penulis: M Ismunadi CC | Editor: M Ismunadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hari ini, Senin (5/6/2023), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun 2023 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimulai.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor 70/KEP/DIKBUD/V/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 tertanggal 2 Mei 2023, PPDB SD di Kota Pangkalpinang akan dilakukan secara online.
Proses pendaftaran akan berlangsung hingga Sabtu (10/6/2023).
Berlanjut ke proses verifikasi pada periode Senin (12/6/2023) hingga Sabtu (17/6/2023).
Pengumuman PPDB 2023 jenjang SD akan dilakukan pada Senin (3/7/2023).
Dilanjutkan proses daftar ulang selama lima hari, mulai Selasa (4/7/2023) hingga Sabtu (8/7/2023).
Tahun Pelajaran Baru 2023-2024 akan dimulai pada Senin (17/7/2023).
Berikut daftar lengkap SD di Pangkalpinang, baik negeri dan swasta.
Daftar ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor 71/KEP/DIKBUD/V/2023 Tentang Penetapan Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP Kota Pangkalpinang Tahun Pelajaran 2023-2024 tertanggal 2 Mei 2023.
Baca juga: Jadwal, Alur, dan Cara Pendaftaran PPDB Online 2023 Kota Pangkalpinang, Jenjang SD Mulai 5 Juni!
Baca juga: Catat! Ini Persyaratan Calon Peserta Didik SD dan SMP PPDB Pangkalpinang 2023, Minimal Usia 6 Tahun!
Baca juga: PPDB Untuk SD dan SMP di Pangkalpinang, Begini Cara Daftarnya, Dimulai 5 Juni untuk SD 19 Juni SMP
|No
|Sekolah
|Rombel
|Siswa Tiap Rombel
|Jumlah Total Siswa
|1
|SD Negeri 1
|2
|36
|72
|2
|SD Negeri 2
|1
|36
|36
|3
|SD Negeri 11
|2
|36
|72
|4
|SD Negeri 16
|2
|36
|72
|5
|SD Negeri 19
|2
|36
|72
|6
|SD Negeri 28
|3
|36
|108
|7
|SD Negeri 33
|2
|36
|72
|8
|SD Negeri 34
|1
|36
|36
|9
|SD Negeri 42
|1
|36
|36
|10
|SD Negeri 43
|1
|36
|36
|11
|SD Negeri 57
|1
|36
|36
|12
|SD Negeri 59
|1
|36
|36
|13
|SD Negeri 7
|1
|36
|36
|14
|SD Negeri 9
|1
|36
|36
|15
|SD Negeri 12
|1
|36
|36
|16
|SD Negeri 13
|1
|36
|36
|17
|SD Negeri 30
|2
|36
|72
|18
|SD Negeri 41
|1
|36
|36
|19
|SD Negeri 49
|1
|36
|36
|20
|SD Negeri 56
|1
|36
|36
|21
|SD Negeri 20
|2
|36
|72
|22
|SD Negeri 21
|1
|36
|36
|23
|SD Negeri 25
|1
|36
|36
|24
|SD Negeri 26
|2
|36
|72
|25
|SD Negeri 50
|1
|36
|36
|26
|SD Negeri 52
|2
|36
|72
|27
|SD Negeri 53
|1
|36
|36
|28
|SD Negeri 54
|1
|36
|36
|29
|SD Negeri 58
|1
|36
|36
|30
|SD Negeri 65
|1
|36
|36
|31
|SD Negeri 4
|1
|36
|36
|32
|SD Negeri 5
|1
|36
|36
|33
|SD Negeri 15
|2
|36
|72
|34
|SD Negeri 18
|1
|36
|36
|35
|SD Negeri 37
|1
|36
|36
|36
|SD Negeri 51
|2
|36
|72
|37
|SD Negeri 3
|3
|36
|108
|38
|SD Negeri 8
|1
|36
|36
|39
|SD Negeri 17
|1
|36
|36
|40
|SD Negeri 24
|2
|36
|72
|41
|SD Negeri 29
|2
|36
|72
|42
|SD Negeri 31
|1
|36
|36
|43
|SD Negeri 32
|1
|36
|36
|44
|SD Negeri 35
|1
|36
|36
|45
|SD Negeri 40
|1
|36
|36
|46
|SD Negeri 46
|1
|36
|36
|47
|SD Negeri 55
|1
|36
|36
|48
|SD Negeri 60
|1
|36
|36
|49
|SD Negeri 61
|1
|36
|36
|50
|SD Negeri 64
|1
|36
|36
|51
|SD Negeri 6
|2
|36
|72
|52
|SD Negeri 10
|3
|36
|108
|53
|SD Negeri 22
|2
|36
|72
|54
|SD Negeri 23
|2
|36
|72
|55
|SD Negeri 39
|1
|36
|36
|56
|SD Negeri 44
|1
|36
|36
|57
|SD Negeri 45
|1
|36
|36
|58
|SD Negeri 62
|2
|36
|72
|59
|SD Negeri 63
|1
|36
|36
|60
|SD Negeri 14
|2
|36
|72
|61
|SD Negeri 27
|1
|36
|36
|62
|SD Negeri 36
|1
|36
|36
|63
|SD Negeri 38
|1
|36
|36
|64
|SD Negeri 47
|2
|36
|72
|65
|SD Negeri 48
|2
|36
|72
|66
|SD Negeri 66
|1
|36
|36
|67
|SD Paulus 1
|1
|36
|36
|68
|SD Paulus 2
|1
|36
|36
|69
|SD Theresia 1
|2
|36
|72
|70
|SD Theresia 1
|2
|36
|72
|71
|SD Budi Mulia
|3
|36
|108
|72
|SD Depati Amir
|2
|36
|72
|73
|SD Muhammadiyah
|4
|36
|144
|74
|SD Pembinaan
|3
|36
|108
|75
|SD Swadaya
|3
|36
|108
|76
|SD IT Al Bina
|2
|36
|72
|77
|SD Kasih Baptis
|2
|36
|72
|78
|SD Mandiri
|2
|36
|72
|79
|SD Kalam Kudus
|3
|36
|108
|80
|SD Alam Babel
|1
|36
|36
|81
|SD IT Al Qudwah
|2
|36
|72
|82
|SD IT Quran Adh-dhuhaa
|4
|36
|144
|83
|SD IT Insantama
|3
|36
|108
|84
|SD Bahagia
|3
|36
|108
|85
|SD Santa Familia
|3
|36
|108
|86
|SD IT At Tauhid
|4
|36
|144
|87
|SD Islam Smart
|1
|36
|36
|88
|SD Al Quran Darul Fatah
|2
|36
|72
(Bangkapos.com/M Ismunadi)
|Laga Persahabatan Menuju Porprov 2023, Tim Sepak Bola Bangka Barat Menang 3-1 Melawan FC Timah
|Dapat Satu Kuota Tambahan, Jumlah Calon Jamaah Haji Pangkalpinang jadi 279 Orang
|Lepas 193 Calon Jamaah Haji Kloter 9, Wali Kota Pangkalpinang Berpesan Agar Jaga Kondisi Fisik
|Hari Raya Waisak Sejumlah WBP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Terima Remisi
|Baru Berusia 19 Tahun, Pemuda Asal Belitung Ini Naik Haji, Hafiz : Alhamdulillah Berkat Orangtua