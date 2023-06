Sambut Anniversary, PB Bhineka Gelar Turnamen Persahabatan Badminton Internal

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PB Bhinneka menggelar turnamen persahabatan Bulutangkis.

Turnamen yang diikuti pemain di club internal PB Bhinneka tersebut, berlangsung di PB Sarma, Jembatan 12 Kecamatan Rangkui l, Kota Pangkalpinang. Laga perdana dijadwalkan berlangsung, Minggu (18/6/2023) nanti malam.

Laga pembuka mempertemukan pasangan ganda (Mus -Alan) Vs (Andre -Asep), (Josh - Kurniawan) Vs (Herdian Farid -Deri) dan (Doni - Fiku) Vs (Tio Yorits).

Ketua pelaksana turnamen Fikri Kurniawan, mengatakan hingga penutupan pendaftaran 4 Juni 2023 malam kemarin, tercatat ada 22 peserta yang ambil bagian.

"Ini pertandingan persahabatan di internal PB Bhinneka, Alhamdulillah untuk skala internal club antusias peserta cukup tinggi, tercatat hingga penutupan kemarin ada 22 peserta yang mendaftar," kata Fiku, sapaan akrab Fikri Kurniawan, Minggu (18/6/2023).

Menurut Fiku, selain meningkatkan semangat berolahraga, laga persahabatan tersebut juga sebagai wadah memupuk tali silaturahmi antar pengurus dan anggota club.

Selain itu menjaga ritme, memupuk semangat dan eksistensi olahraga di kalangan PB Bhinneka di bawah binaan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Babel Kurniawan.

"Tujuan dari turnamen tentunya merawat silaturahmi antara pengurus dan anggota PB.

Menjaga semangat kawan kawan agar eksistensi dan semangat olahraga Bulutangkis ini tetap menggelora di internal club. Rencana turnamen internal ini akan diadakan rutin setiap tahun menjelang anniversary di bulan Juli," bebernya.

Menurut Fiku, selain turnamen persahabatan di internal club, PB Bhineka juga pro aktif, menggelar sparing dan laga persahabatan dengan club-club Bulutangkis di Kota Pangkalpinang lainnya.

"Sebelum-sebelumnya, kami juga rutin menggelar sparing dengan club-club Bulutangkis lain di kota Pangkalpinang. Kadang mereka yang datang main ke kami, kadang kami yang bertandang ke markas mereka," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)