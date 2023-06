Jelang Idul Adha, Harga Cabai di Pasar Mentok Stabil, Bawang Merah Naik Rp5.000

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mendekati hari raya kurban atau Idul Adha 1444 hijriah, sejumlah harga bumbu dapur di Pasar Tradisional Mentok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih relatif stabil.

Pantauan Bangkapos.com, Senin (19/6/2023). Harga cabai merah lokal Rp25 ribu per kilogram (kg), untuk cabai merah dari luar daerah Rp35 ribu per kg. Namun, kenaikan harga terjadi pada bawang merah tapi tidak signifikan.

Qodri (45) pedagang di Pasar Tradisional Mentok mengatakan kenaikan harga bawang merah sebesar Rp 5000 per kg. Harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kg menjadi Rp45.000 per kg.

"Kalau cabai merah lokal Rp25 ribu per kg. Tapi untuk cabai merah seperti dari Palembang dan Jawa itu harganya Rp35 ribu per kig. Nah, yang naik itu bawang merah Rp45 ribu, tapi bawang putih cendrung stabil," kata Qodri, Senin (19/6/2023).

Qodri menambahkan, dirinya tak bisa memprediksi kapan harga sejumlah bahan pokok akan naik. Sebab, soal harga ini sangat bergantung dengan ketersediaan bahan pokok dari distributor.

"Tidak bisa diprediksi ( harga naik). Untuk stok saat ini masih aman. Tapi, kita tidak mau atau berani stok takutnya nanti malah sepi pembeli," ujarnya.

Menurutnya untuk daya beli masyarakat saat ini masih relatif stabil. Dirinya berharap menjelang hari raya akan ada kenaikan jumlah pembeli yang datang ke pasar.

"Justru stabil juga pembeli. Dibilang sepi tidak, tapi ramai dibilang juga tidak. Ya, masih normal lah seperti hari-hari biasa," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)